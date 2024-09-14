Fethiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Muğla Şampiyonu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Sporları Voleybol Turnuvası'nda Fethiye Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı, Muğla şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 2. Kamu Sporları Voleybol Turnuvası'nda Fethiye Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı, Muğla Şampiyonu unvanını kazandı. Turnuva boyunca sergilediği etkili performansla dikkat çeken Fethiye Kaymakamlığı Takımı, 1- 6 Ekim tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek bölge finallerine katılma hakkı elde etti.

Elde edilen başarı ile ilgili konuşan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Kamu Sporları Voleybol turnuvasında Muğla Şampiyonu olarak İzmir'de yapılacak bölge elemelerine katılmaya hak kazanan Fethiye Kaymakamlığı takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim"dedi. - MUĞLA