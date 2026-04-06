Fethiye Köyü Derneği\'nden 20. Yıl Vefa Buluşması

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan ilçenin köklü derneklerinden birisi olan Fethiye Köyü Derneği, 20. yıl gururu ve vefa buluşması adı altında aziz Şehitlerimiz anısına düzenlediği örnek etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.

Bursa Ördekli kültür merkezinde düzenlenen vefa buluşmasına Yenişehir, çevre köyleri dışında Bursa ve ilçelerinden de köylerin katılımıyla yapıldı.Etkinliğe köy dernek başkanları, Fethiye köyü muhtarı İsmail Çetin ve bölge muhtarları katıldı.Manevi duyguların ve birliğin ön plana çıktığı 20. Yıl vefa programı vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehitlerimizin ruhuna hediye edilen Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Yenişehir Fethiye köyü dernek Başkanı Ferudun Engin, "Öncelikle Derneğimizin 20 yıllık köklü geçmişinde her bir üyemizin alın teri var. Bugün burada sadece bir kutlama yapmıyoruz; kurucularımızın mirasına, kadınlarımızın emeğine ve komşularımızın hizmetine sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizi anarak başladığımız bu günü, onların sofrasındaki azıkla nihayete erdirdik. Katılan tüm hemşerilerimize dernek üyelerimize, köy derneği başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkan Engin, "Bizim vefamız sadece köyümüz sınırlarıyla kalmadı. Her zaman birlik beraberlik içinde olduğumuz komşu köylerimizi unutmadık. Kendilerine 'Vefa ve Teşekkür Belgesi' verdik. Vefa ve Teşekkür Belgesi Ayrı gayrı yapmadan köyümüz ve köylerimiz için her daim yapılacak hayırlı işlerde yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Program sonunda derneği kuruluştan bugüne kadar emek veren herkese plaket takdim edilerek,günün anlam ve önemine binaen Çanakkale'de omuz omuza savaşan askerlerimizin bir öğünlük iaşesi olan üzüm hoşafı, kuru tam buğday ekmeği ve irmik helvası ikram edildi. - BURSA