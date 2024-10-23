Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı

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Fethiye'nin Ölüdeniz bölgesinde düzenlenen 24. Uluslararası Hava Oyunları Festivali, 34 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla başladı. Etkinlikte serbest paraşüt, base jump gibi birçok heyecan verici hava gösterisi sergilendi.

23.10.2024 21:11  Güncelleme: 21:16
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Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali törenle başladı

MUĞLA - Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz bölgesinde düzenlenen 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, coşkulu bir törenle başladı. Festivale, 34 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılırken, serbest paraşüt, base jump, speedfly, akrobasi, tandem ve tridem yamaç paraşütü ile yarasa adam uçuşları gibi birçok heyecan verici gösteri büyük ilgi gördü.

Festivalin açılış törenine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bazı protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gökyüzünde sergilenen akrobasi ve hava gösterileri, izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasında, "Muğla'mız her köşesiyle doğanın, tarihin ve kültürün bize bahşettiği eşsiz bir coğrafya. Bu nedenle, bizler bu coğrafyanın sakinleri olarak, Tanrı'nın bize bahşettiği bu güzel topraklar için bir şeyler yapmak zorundayız. Oturduğumuz yerden, her şeyin kendiliğinden olmasını beklemek yanlış olur. Bu yüzden çalışmamız gerekiyor. Şimdiye kadar 24'üncüsü düzenlenen bu önemli festivali gerçekleştiren, başlatan, emek veren, maddi destek sağlayan, sponsor olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Genelde bu tür işler bir avuç insanla başlar. Eğlenmek güzel, ama çalışanların hakkını da teslim etmek gerekir. Bu festivali bugüne kadar getirenlerin hakkını sonuna kadar teslim ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, Alim Başkan'ın ve Fethiye'nin bu çabalarına destek olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çünkü bu güzel topraklarda gerçekleştireceğimiz her etkinlik, dünya çapında örnek olmalıdır. Sıradan işler yapamayız. "Yapıyormuş gibi" yapamayız" dedi.

Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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