Fethiye Ölüdeniz Yolunda 328 Milyonluk Büyük Yatırım Tamamlandı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy Yollarına yaptığı 328 milyonluk yol ve altyapı yatırımının çalışmalarında 1. etapta tek taraflı asfalt çalışmaları tamamlanırken yolun tek şeridi geliş-gidiş olarak trafiğe açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek ve altyapıyı modernize etmek amacıyla yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye'nin Ölüdeniz yolunda, 328 Milyonluk dev yatırımla yenileme çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Fethiye'de, özellikle Ölüdeniz yolunda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırım, bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında, 1. etapta tek taraflı 2 bin 500 metre asfalt çalışmaları tamamlandı. Yolun tek şeridi geliş-gidiş olarak trafiğe açıldı. Büyükşehir ekipleri ikinci şerit 2 bin 500 metrenin asfalt kazı çalışmalarına başladı.

"Yolumuz daha konforlu hale geldi"

Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya, "Yolumuzun bu kadar kısa sürede tamamlanacağını bizde tahmin etmiyorduk. Çok güzel bir projeydi ve çalışmalarla daha güzel oldu. Yolumuz daha konforlu hale geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi hizmetleriyle onurlandırdıkça bizde her zaman destekçileri olacağız" dedi.

Vatandaş Durmuş Tahancı, "Daha önceden yolumuz dar ve bakımsızdı. Şu anda yollarımız yenileniyor. Bu çalışmadan dolayı mutluyuz. Yolumuzun bir kısmını da kısa sürede trafiğe açtılar. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Yolun kısa sürede trafiğe açıldığına değinen vatandaş Kadir Karkın, "Yollarımız yenilendiği için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederiz. Bu kadar kısa sürede biteceğini tahmin etmiyorduk. Gidip gelme imkanımızda oldu. Sıkıntılı kısımların düzeltildiğini de gördük. Bu yolda daha önce çok kazalar olmuştu. Bu yola önem verilmesi bu kadar büyük yatırım yapılması ve kısa sürede trafiğe açılması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Ovacık Köyü eski muhtarlarından Yaşar Arıcı, "Yıllardır bu yolun yapılmasını bekliyorduk. Çalışmalarını kısa sürede tamamladılar ve yolu tek şerit açtılar. Çalışmalardan çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Esnaf Ali Coşkun, "Bu yol bizim için büyük bir sıkıntıydı. Bu yola öncelik verdikleri için çok mutluyuz. Ekipler kısa sürede çalışmalarının bir kısmını tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Yolumuz çok güzel oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederiz" dedi.

"Söz verdiğimiz tarihten önce çalışmalarımızı tamamladık"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Yapı Denetim Teknikeri Serkan Çakır, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin 328 milyonluk yatırım ile Fethiye Ölüneniz yolunda başlattığı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda söz verdiğimiz tarihten önce çalışmaları tamamladığımız yolumuzda tek taraflı çalışmalar bitti. Yolun diğer kısmında çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Ölüdeniz yolu daha konforlu ve modern bir hala gelecek" dedi.

"Ölüdeniz yolu modern alt ve üstyapıya kavuşmuş olacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızın 13 ilçesinde yol yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Fethiye ilçemizde başlattığımız dev yatırım çalışmaları ile yollarımız modern alt ve üstyapıya kavuşmuş olacak. Fethiye Ölüdeniz yolu sadece Muğla'nın değil, ülkemizin de turizm potansiyeli açısından önemli bir noktasında bulunuyor. Yolun daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket ederek, büyükşehir ve ilçe ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın eşit hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA