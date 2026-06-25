Göcek'te kıyı işletmesi projesine yürütme durdurma

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ndeki Osmanağa (Günlüklü) Koyu'nda "kıyı işletmesi" kurulmasını öngören projenin yürütmesi durduruldu.

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisinde yer alan ve 3. derece doğal sit statüsündeki Osmanağa Koyu'nda, 26 Mart 2026 tarihinde iş makineleriyle çalışmalar başlatılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Bölge sakinleri ve çevre örgütlerinin eylemleri sonrasında çalışmalar 28 Mart'ta durdurulmuştu.

Ardından Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ'nin, 12 Nisan'da sosyal medya hesaplarından bölgede yapılması planlanan tesise ilişkin tanıtım videosu yayımlanmış ve alanda ücretsiz halk plajı oluşturulacağı açıklanmıştı.

Eylemler sürerken vatandaşlar da Osmanağa Koyu'ndaki projeye ilişkin verilen yapı ruhsatı ve imar durum belgesinin iptali istemiyle Fethiye Belediyesi ile Muğla Valiliği aleyhine dava açmıştı.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Muğla 3. İdare Mahkemesi, koyda "kıyı işletmesi" kurulmasına ilişkin kararın iptali ve yürütmesinin durudurulması talepli davada ilk incelemesini tamamladı. Mahkeme, dava konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığını tespit etti. Mahkeme, bu nedenle söz konusu alana ilişkin imar durum belgesi düzenlenmesinin ve yapı ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsata konu edilen 30 metrekarelik ofis ve işyeri niteliğindeki yapının atık suyunun fosseptik sistemiyle uzaklaştırılmasının öngörüldüğü, ancak bu yapının Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında uygulama imar planı olmaksızın yapılabilecek yapılar arasında yer almadığı belirtilen kararda, "hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" belirtildi ve yapı ruhsatı ve imar durum belgesinin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.

"HEPİMİZ SEVİNDİK"

Davacıların avukatı Bora Sarıca, karara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu karar Göcek'in koylarını, kıyılarını ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır mücadele eden Göcek halkının kararlılığının sonucudur. Yürütmenin durdurulması verilmesi ile hepimiz sevindik. Davamızı takip edeceğiz ve mahkemeden bu kanun tanımaz projenin iptal edilmesine dair nihai kararı vermesini bekleyeceğiz" dedi.