FETÖ elebaşı Gülen\'in ölüm haberinin ardından 15 Temmuz şehidinin kabri ziyaret ediliyor

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FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz'un Harput'taki kabrine gelerek dua okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Eyyüp Oğuz'un Harput'taki kabri ziyaret ediliyor. Şehit Oğuz'un kabrini ziyaret eden vatandaş ve öğrenciler, şehidin kabri başında dualar etti. Şehidin kabri başına gelenler, hem şehitlerin aziz hatıralarına hem de Türkiye'nin ayrılıkları ve egemenlik mücadelesine olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Şehidin kabrini ziyaret gelenlerden Ahmet Kiraz, "Şehitliğe geldik. Bugünün anlam ve önemi bizim için çok büyük. Terör örgütünün elebaşı FETÖ öldü. Biz de şehidimiz olan Eyyüp Oğuz'un kabrini ziyarete geldik. Bugün kabrini temizledik, suladık ve şehitlerimize dualarımızı okuduk. Her zaman yaptığımızı bir şey ama bugünün anlam ve önemi çok büyük. Vatanımızı bize emanet ettiği, bağışladığı için minnettarız" dedi. - ELAZIĞ