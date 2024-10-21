FETÖ İle Mücadelede Acı Hatıralar - Son Dakika
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FETÖ İle Mücadelede Acı Hatıralar

FETÖ İle Mücadelede Acı Hatıralar

Malatya'da muhtar Eyüp Gönültaş, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü üzerine açıklamalarda bulundu.

21.10.2024 14:44
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, FETÖ kumpası sonucu yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan mahalle muhtarlarından Eyüp Gönültaş, hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ateşinin bol olması temennisinde bulundu.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği haberi Malatya'da sevinçle karşılandı. FETÖ kumpası sonucu yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Akçadağ ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Eyüp Gönültaş, Fethullah Gülen'in ateşinin bol olması temennisinde bulunarak, Bursa'da FETÖ/PDY davasında yargılanan ve tutuklanan dönemin Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın girişimleri sonucu bazı arkadaşları ile birlikte cezaevine gönderildiklerini söyledi.

2006 yılında ikametinde düzenlenen bir programda misafir ettikleri eski Malatya İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın bir sorusuna verdiği cevap sonrası uzun bir süre teknik takibe alındıklarını kaydeden Gönültaş, 2008 yılında ise gözaltına alınarak tutuklandıklarını ifade etti.

Cezaevinden çıktıklarında bozulan iş hayatları nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini aktaran Gönültaş, örgütün yayın organlarından olan Zaman gazetesine üye olmadıkları için de uzun süre maliyenin kıskacında yüklü miktarda vergi cezaları ile karşıya karşıya kaldıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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