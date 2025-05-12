Fidan: Suriye\'nin İstikrarı İçin YPG Tehdidi Önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için terörle mücadele konusuna dikkat çekerek, "Suriye'nin toplamdan üçte birinin YPG işgali altında olması yine Suriye'nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Bakanlıkta gerçekleştirdikleri üçlü görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede her iki mevkiidaşı ile Suriye'nin mevcut sorunları bölgenin şu anda karşı karşıya kaldığı bir takım temel problemler ve bunlara beraber ne türden çözümler getirebileceğini ele aldıklarını aktaran Bakan Fidan, Türkiye tarafından Suriye'ye her alanda destek verdiklerini kaydetti.

"Suriye'nin toplamdan üçte birinin YPG işgali altında olması yine Suriye'nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit"

İsrail yayılmacılığının Suriye'nin istikrarını güvenliğini geleceğini tehdit edecek bir boyuta ulaştığına dikkati çeken Fidan, "Bizler bölge ülkeleri olarak bu yayılmacılığı, bu provokasyonun bir an önce son bulması noktasında ortak bir fikir sahibiyiz. Diğer taraftan Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan terör örgütlerine istifade etmemesi konusu da ciddi bir öncelik tanımakta. Bu bölgesel güvenliğimiz açısından da fevkalade önemli. Kuzeyde Türkiye, güneyde Suriye bu konuları yakından takip ediyoruz. Özellikle DEAŞ'la mücadele, bu konuda önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu konuda bir süredir yürüttüğümüz beşli toplantı var. Bugün bu beşli grubun üç ülkesi olarak tekrar bir araya geldik. Somut ne türden adımlar atabiliriz? Neler yapabiliriz? onları konuştuk. Diğer taraftan Suriye'nin toplamdan üçte birinin YPG işgali altında olması yine Suriye'nin karşı karşıya bulunduğu bir tehdit. Bunun çözümüyle de ilgili ne tür alabiliriz? Suriye hükümeti bu konuda neler yapıyor? Gelişmeler nelerdir? Onu da kendilerinden dinleme imkanımız oldu" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin karşı karşıya olduğu uluslararası diplomatik birtakım yaptırımların kaldırılması, ekonomik sorunların aşılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Fidan, "Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika tarafından 'Esad dönemi rejiminde' konulmuş yaptırımların kaldırılması konusunda neredeyiz? Çabalarımız ne üretti? Onu bir değerlendirme imkanımız oldu. Daha sonra bölge ülkeleri olarak ne türden yardımlar yapıyoruz? Özellikle burada bizimle beraber olmayan bölgede diğer kardeşlerimiz de var. Enerji konusunda yatırım konusunda neyine kadar beraber yapabiliriz? Onu tekrar bir gözden geçirme imkanımız oldu" diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki yayılmacı saldırılarının Suriye'yi de hedef aldığını belirten Safedi, İsrail'in bu saldırılarına son vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Suriye'nin güney sınırının Ürdün'e yakınlığına dikkati çeken Safedi, İsrail'in bu bölgedeki saldırıların büyük bir tehlike olduğunu söyledi.

"İsrail, işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye'nin içişlerine karışmamalıdır"

Ürdün ve diğer komşu Arap ülkeler ile Suriye konusunda koordinasyon içinde olduklarını aktaran Safedi, "Suriye halkının tamamen haklarına kavuşması gerekmektedir, Suriye'de barışın ve birlikte yaşamanın egemen olmasını istiyoruz. İsrail, işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmeli ve Suriye'nin içişlerine karışmamalıdır" ifadelerini kullandı.

PKK'yla bugün bir barış ilan edildiğini belirten Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti adına Türkiye'yi tebrik etti.

"Bu bir seçenek değil, gerekliliktir"

PKK'nın fesih kararının bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını dile getiren Şeybani, "Görüşmelerimizin hedeflerinden bir tanesi de bölgede barışın sağlanmasıdır. Dolayısıyla biz yine bugün askeri güvenlik yönünden Suriye, Türkiye, Ürdün arasında koordinasyona önem vermekteyiz. Bu aslında bir seçenek değil, bu bir gerekliliktir. İş birliği önemli çünkü hepimiz sınır aşan tehditlerle karşı karşıyayız ve aynı zamanda bizim topraklarımıza ortak bir şekilde saldırılar düzenlenmektedir. Yeniden imar meselesi ve bölgede barışın egemen olması için hiçbir zaman dışarıdan destek alan milislerin veya kanun dışı olan örgütlerin bizim bölgelerimizi bütün ülkelerimizi tehdit ettikleri için onlara izin veremeyiz"

"İsrail'in hava saldırıları Suriye topraklarına karşı genel olarak sivil altyapıyı hedef almaktadır"

Suriye'nin sınırlarının sürekli bir şekilde İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Şeybani, "Bu, aslında uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde planlı bir şekilde yapılmaktadır. İsrail'in hava saldırıları Suriye topraklarına karşı genel olarak sivil altyapıyı hedef almaktadır. Bu aslında 'Ben kendimi koruyorum' bahanesiyle gelmektedir. Ancak bu böyle bir şey değil. Dolayısıyla sadece bölgeyi yeniden kaosa sürüklemektedir" şeklinde konuştu. - ANKARA