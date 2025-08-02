Figen Gündüzalp\'ten Uçma Cesareti

Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli 47 yaşındaki Figen Gündüzalp, Uçmakdere semalarında yaptığı yamaç paraşütü uçuşuyla engellerin gökyüzüne ulaşmasına engel olmadığını gösterdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Figen Gündüzalp, hayatı dolu dolu yaşamak ve engellerin sınırlarını zorlamak amacıyla uzun süredir hayalini kurduğu yamaç paraşütü için Uçmakdere'ye gitti. Bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarıyla bir süre sohbet eden Gündüzalp, gökyüzüyle buluşmak istediğini belirtti.

Profesyonel bir pilot eşliğinde tandem (ikili) uçuş gerçekleştiren Gündüzalp, Marmara Denizi manzarasına karşı süzüldü.

Gündüzalp'in cesareti ve azmi, izleyenlerden de büyük alkış aldı. Uçuş sonunda duygusal anlar yaşayan Gündüzalp, hayalini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadı. - TEKİRDAĞ