Filenin Sultanları'na Tebrik

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Mehmetçiklerin yer aldığı videoyla tebrik etti.

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağı zirveye taşıyan Filenin Sultanları için Mehmetçiklerin tebrik mesajını içeren bir video yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden Milletler Ligi Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'na mesaj var: 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunuz kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.