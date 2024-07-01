'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı

Tiyatro Ankebut'un sahneye koyduğu ve Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tiyatro oyunu, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Gaziantep'te sahne aldı. İşgal altındaki Filistin'i konu edinen oyun, izleyicilere Filistinli Meryem'in yaşadıklarını anlatarak duygusal anlar yaşattı. Oyunun geliri ise Gazze'ye gönderilecek.

01.07.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı

GAZİANTEP - Tiyatro Ankebut'un sahneye koyduğu ve Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tiyatro oyunu, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Gaziantep'te sahne aldı.

İşgal altındaki Filistin'i konu edinen "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" oyunu, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te 25 Aralık Panaroma Müzesi Kongre Salonunda izleyicilerle buluştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı zulüm devam ederken, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde yaşanan travmayı anlatan ve penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in yaşadıklarını konu edinen "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Filistin meselesini konu edinen oyun, Penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in yaşadıklarını konu ediniyor. İsrail'in evini almak istemesiyle başlayan senaryo yüksek meblağlara rağmen Meryem'in ikna olmaması, Elektrik ve suyun kesilmesi ve tüm yaşadıklarını kuşlarıyla ve çiçeklerine anlatması kendi içinde verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor.

"Bu tarz etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek"

Tiyatronun içeriği hakkında bilgi veren ve tüm gelirlerin Gazze'ye gönderileceğini söyleyen Yedibaşak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yedibaşak İnsani Yardım Derneği kadın kollarının düzenlemiş olduğu, penceresi Mescid-i Aksa'ya bakan Gazzeli Meryem'in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı bir tiyatro düzenledik. Bu tiyatronun sabah çocuklar için şimdi ise yetişkinlere yönelik bir çalışması var. Bu programı düzenleyen, emeği olan kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan kadın kollarımız Gazze adına hayır panayırı düzenledi ve bugünle birlikte 2 gün içerisinde 3 program yaparak performans gösterdi. Bu etkinlikten elde edilen gelirin tamamı Gazze'ye gönderilecek. Bu tarz etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Filistin, Gazze, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement