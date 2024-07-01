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'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyunu Gaziantep'te sahne aldı

GAZİANTEP - Tiyatro Ankebut'un sahneye koyduğu ve Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' adlı tiyatro oyunu, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle Gaziantep'te sahne aldı.

İşgal altındaki Filistin'i konu edinen "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" oyunu, Yedibaşak İnsani Yardım Derneği'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te 25 Aralık Panaroma Müzesi Kongre Salonunda izleyicilerle buluştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı zulüm devam ederken, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde yaşanan travmayı anlatan ve penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in yaşadıklarını konu edinen "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunu izleyen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Filistin meselesini konu edinen oyun, Penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in yaşadıklarını konu ediniyor. İsrail'in evini almak istemesiyle başlayan senaryo yüksek meblağlara rağmen Meryem'in ikna olmaması, Elektrik ve suyun kesilmesi ve tüm yaşadıklarını kuşlarıyla ve çiçeklerine anlatması kendi içinde verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor.

"Bu tarz etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek"

Tiyatronun içeriği hakkında bilgi veren ve tüm gelirlerin Gazze'ye gönderileceğini söyleyen Yedibaşak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Yedibaşak İnsani Yardım Derneği kadın kollarının düzenlemiş olduğu, penceresi Mescid-i Aksa'ya bakan Gazzeli Meryem'in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı bir tiyatro düzenledik. Bu tiyatronun sabah çocuklar için şimdi ise yetişkinlere yönelik bir çalışması var. Bu programı düzenleyen, emeği olan kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan kadın kollarımız Gazze adına hayır panayırı düzenledi ve bugünle birlikte 2 gün içerisinde 3 program yaparak performans gösterdi. Bu etkinlikten elde edilen gelirin tamamı Gazze'ye gönderilecek. Bu tarz etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.