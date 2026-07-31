Filistin Kara Konvoyu Sakarya'da - Son Dakika
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Filistin Kara Konvoyu Sakarya'da

Filistin Kara Konvoyu Sakarya\'da
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Uluslararası Filistin Kara Konvoyu, Sakarya'da yürüyüş düzenledi.

Filistin halkına destek vermek amacıyla Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan Uluslararası Filistin Kara Konvoyu Sakarya'ya geldi. 20 farklı ülkeden 500 aktivistin yer aldığı konvoy, Sakarya halkının da katılımı ile sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Srebrenitsa'dan hareket eden Filistin Kara Konvoyu, Türkiye duraklarından birisi olan Sakarya'ya ulaştı. Demokrasi Meydanı'nda toplanan aktivistler ve vatandaşlar, daha sonra Çark Caddesi üzerinden sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Aziz Duran Parkı'na geçen kalabalık grup, basın açıklaması düzenledi.

"Pazartesi günü onları yolcu edeceğiz"

Deniz filosu ile önceden yola çıkmış ve geri dönmüş olan İsmail Tiryaki, aktivistlerin kentte ağırlanacağını belirterek, "Deniz filosu ile de yola çıkmış, karadan gidecek filo ile de yola çıkacak. Bosna'dan başlayıp, yine Bosna'nın kalesi olan 72 milleti burada barındıran Sakarya'da misafirlerimizi ağırlıyoruz. En güzel şekilde onları ağırladıktan sonra Pazartesi günü onları yolcu edeceğiz. 3 gün buradayız. Akşamları burada olacaklar. Gelip onların hikayelerini dinleyebilirsiniz" dedi.

"Üç temel hedef ile Filistin Konvoyu yoluna devam ediyor"

Filistin Kara Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz ise, "Bu misyonda kendimize 3 tane temel hedef belirlerdik. Birincisi Batı Şeria'nın Gazze olmasını engelleyeceğiz. Yerle bir edilmesini istemiyoruz. Bu yüzden oraya doğru hareket ediyoruz. İkinci hedefimiz, ateşkesten beri Gazze gündemimizden düştü. Ancak Gazze'nin yeniden imarının beklendiği, ayağa kalkmasının beklendiği bir süreç yerine, Gazze işgalinin arttığı ve Gazze'deki insanların yaşam koşullarının yaşanılmaz olduğu bir süreçteyiz. Gazze'deki bu durumun yeniden uluslararası gündeme düşmesini ve İsrail'in üzerindeki baskının artmasını hedefliyoruz. Üçüncü amacımız ise güzergah güzergah gezerek sizlerle buluşup tanışmak ve 'başka ne yapabiliriz' diye istişare etmek. Yeni fikirlerin ve insan kaynaklarının oluşacağı bir zemin hazırlamak. Bu üç temel hedef ile Filistin Konvoyu yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistin Kara Konvoyu Sakarya'da - Son Dakika

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