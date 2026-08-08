Filistin Konvoyu Siverek'te Karşılandı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Siverek'te Karşılandı

Filistin Konvoyu Siverek\'te Karşılandı
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Bosna-Hersek'ten Filistin'e destek için yola çıkan konvoy, Siverek'te coşkuyla karşılandı.

Bosna-Hersek'ten Filistin halkına destek amacıyla yola çıkan ve 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı "Filistin Konvoyu", Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Filistin'e destek amacıyla yola çıkan konvoy, sabah saatlerinde Siverek'e ulaştı. İlçe girişinde ellerinde Filistin bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından karşılanan konvoy, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Ofis Kültür Parkı'na geçti.

Konvoy burada da yüzlerce vatandaş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi tarafından karşılandı. Vatandaşlar, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Alanda düzenlenen basın açıklaması ve siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından aktivistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programın ardından konvoy, Diyarbakır'a gitmek üzere Siverek'ten ayrıldı.

Konvoyda yer alan aktivistlerden Cevdet Ökenek, güzergahları hakkında bilgi vererek, "Bosna-Hersek'te toplanan konvoy, İstanbul ve Ankara'da da katılımlarla devam etti. Bugünkü katılımla birlikte Diyarbakır ve Mardin üzerinden Irak ve Ürdün'e doğru yola çıkacağız. Daha önce Mavi Marmara'ya da katılmıştım. Hedefimiz Filistin özgür olana kadar bu çalışmaları sürdürmek" dedi.

Toplumsal Saha Savunucusu ve savaş muhabiri Aynur Karabulut, konvoya İstanbul'dan katıldığını belirterek, "İstanbul'dan sonra ülkemizin çeşitli illerinde programlar gerçekleştirdik. Toplam 500 aktivistle yolumuza devam ediyoruz. Bugün Siverek'e geldik. Bundan sonraki rotamız Diyarbakır, Mardin, Irak ve son olarak Batı Şeria. Amacımız Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve dünyanın dikkatini bölgeye çekmek" diye konuştu.

Konvoyun yönetim kurulu üyesi Hakan Şimşek de Filistin Konvoyu'nun Batı Şeria'daki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla yola çıktığını ifade ederek, "Anadolu'da geçtiğimiz her yerde sivil aktivistler olarak Filistin'de yaşananlara dikkat çekiyoruz. Gazze ve Filistin davası sürdüğü sürece konvoy yoluna devam edecek" dedi.

Konvoya Fransa'dan katılan ve sonradan Müslüman olduğunu belirten Yusuf isimli aktivist de konvoyda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Şanlıurfa, Filistin, Siverek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filistin Konvoyu Siverek'te Karşılandı - Son Dakika

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