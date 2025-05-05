Filistin Zulmü \'Hafıza Sergisi\' ile Görünür Kılındı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Filistin halkına yönelik yapılan zulmü, görünür kılmayı amaçlayan "Hafıza Sergisi" Selçuk Üniversitesinde açıldı. Sergide Filistin halkının savaşta yaşadığı zorlukları konu edinen, insanlık suçlarını ve soykırımı belgeleyen fotoğraflar sergilendi.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde açılan Hafıza Sergisi'nde, Filistin'de yapılan zulüm fotoğraflarla gözler önüne serildi. Serginin açılışının ardından Müze Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Bayrakcı ve Araştırmacı Ahmet Faruk Asa konuşmacı olarak katıldı.

"7 Ekim Sonrası Sosyal Perspektiften Bakmak" adlı sunumunu gerçekleştiren Ahmet Faruk Asa, "Bugün Gazze'de yaşanan konulara kendi perspektifimizden baktığımız için oranın yerel, sosyal bağlanmalarını anlamakta zorluk çekiyoruz. Şimdi biz Filistin'in yerel bağlamını bilmezsek esirliğin, Gazze'nin toplumsal yerel kodlarında nasıl bir anlam karşılığı bulduğunu anlayamayız. Bunu anlayamadığımız takdirde Batı'nın perspektifinden okumaya devam ederiz" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakcı "Gazze İnsanlığı Diriltiyor: Direnişin Ruhunu Kavramak" başlıklı sunumunda Gazze'nin direnişinin örnek alınması ve sürdürülmesi gerektiğine değinerek "Gazze, yeryüzünde ilk defa yaşanan bir acıya ve drama değil, daha önce defalarca tekrarlanan bir acıya şahitlik ediyor. Eğer biz bugün Gazze'de yaşanan direnişin ruh ve mana arka planını kavramak istiyorsak 1900'lü yılların başına kesinlikle gitmeliyiz. Gazze yeniden konfor alanlarımızı terk edebileceğimiz; Müslümanca, adaletle, barışla, hakkaniyetle ama gerçekten insan olduğumuzu hissederek yaşayabileceğimiz bir dünyanın mümkün olduğuna bizi ikna ediyor. Gazze için mücadele etmeye arzumuz, hevesimiz varsa bu şuur ve bilinçle değişime başlamak gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, 5-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. - KONYA