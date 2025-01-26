Filistinliler Gazze'ye Dönüş İçin İzin Bekliyor - Son Dakika
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Filistinliler Gazze'ye Dönüş İçin İzin Bekliyor

Filistinliler Gazze\'ye Dönüş İçin İzin Bekliyor

Ateşkes sonrası evlerine dönmek isteyen Filistinliler, İsrail'in engeliyle Al-Rashid Caddesi'nde bekliyor.

26.01.2025 18:27
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İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmesi gereken Filistinliler, İsrail'in izin vermemesi nedeniyle Al-Rashid ve Salah al-Din caddelerinde bekliyor.

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönemeleri gereken Filistinliler, İsrail tarafından engelleniyor. Binlerce yerinden edilmiş Filistinli, İsrail'in Arbel Yehud'un serbest bırakılması ayarlanıncaya kadar kuzeye geçişe izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al-Rashid ve Salah al-Din caddelerinde bekliyor.

Kuzeyde yer alan Beit Lahia'daki evlerine dönmek için bekleyen Mujahed Abu Karsh, "7 Ekim'de Refah'a yerleştirildim ve 8 ay boyunca ailemle birlikte orada kaldım. İsrail askeri operasyonundan sonra ise Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseirat Mülteci Kampı'na taşındım. Yerimizden edilmekten ve savaştan çok yorulduk. Ailem ve ben 3 gündür Al-Rashid Caddesi'nde kuzeye dönmek için izin bekliyoruz" dedi.

"Dünyaya savaşı sona erdirmesi ve sorunumuzu çözmesi için çağrıda bulunuyoruz" diyen Karsh, "Binlerce yerinden edilmiş insanın bir kadın uğruna acı çekmesi mantıksız" ifadelerini kullandı.

"Evlerimize dönmek için bekliyoruz"

Gazze'nin kuzeyinden olan Enver Zayed ise, 9 Ekim 2023'te evini terk ederek El Şati Mülteci Kampı'na gittiğini ve oradan da Gazze Şeridi'nin merkezine yerleştirildiğini söyledi. Zayed, "Büyük acılar çekiyoruz. Gıda kıtlığı, kirli sular ve çocukların eğitimden mahrum kalmasıyla mücadele ediyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz. Evlerimize dönmek için bekliyoruz. Direnişimize ve kararlı halkımıza güveniyoruz. Mümkün olan en kısa sürede evlerimize dönmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Tahminlere göre Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası tahrip edilmiş durumda

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 85'inden fazlasının evlerinin yıkılmasına ve yerlerinden edilmesine neden oldu. Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,6 milyon Filistinli, altyapının ve binaların benzeri görülmemiş bir şekilde tahrip edildiği ve yıkıldığı bir ortamda insan yaşamı için asgari gerekliliklerden yoksun barınaklarda ve çadırlarda yaşıyor. Tahminlere göre saldırılarda Gazze Şeridi'nin yüzde 80'inden fazlası tahrip edildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistinliler Gazze'ye Dönüş İçin İzin Bekliyor - Son Dakika

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