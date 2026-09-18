Filo Jet gemisini arayan TCG Işın görevini tamamlayıp İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Filo Jet gemisini arayan TCG Işın görevini tamamlayıp İstanbul'a döndü

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Filo Jet gemisini arayan TCG Işın görevini tamamlayıp İstanbul\'a döndü
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Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemisini arama çalışmalarına katılan TCG Işın (A583), görevini tamamlayarak İstanbul Beykoz Umuryeri'ndeki ana üssüne döndü. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin TCG Alemdar (A582) ile ROV teknolojisine sahip "Optimus Prime" gemileriyle sürdürüldüğü öğrenildi.

Girne açıklarında batan "Filo Jet" gemisini arama çalışmalarına katılan TCG Işın (A583), görevini tamamlayarak İstanbul'daki ana üssüne döndü.

30 Ağustos'ta Kıbrıs Girne Limanı çıkışında alabora olarak batan "Filo Jet" isimli gemi faciasındaki kayıpları arama kurtarma faaliyetlerine destek veren Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Işın (A583) gemisi çalışmalarını tamamladı. Görevini başarıyla noktalayan arama kurtarma gemisi, İstanbul Beykoz Umuryeri'nde bulunan ana üssüne geri dönüş yaptı. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin ise TCG Alemdar (A582) ile ROV teknolojisiyle derin sularda çalışma imkanına sahip "Optimus Prime" isimli gemilerle sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbulYerelSon Dakika

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