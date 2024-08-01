Fındık Üreticileri Girdi Maliyetleri ve Fiyat Endişesi Yaşıyor - Son Dakika
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Fındık Üreticileri Girdi Maliyetleri ve Fiyat Endişesi Yaşıyor

Fındık Üreticileri Girdi Maliyetleri ve Fiyat Endişesi Yaşıyor

Fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler, artan girdi maliyetleri ve henüz açıklanmayan fındık fiyatları nedeniyle endişeli. Saadet Partisi Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turan, tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve bu konuda duyarlı olan tüm kesimleri bir ortak açıklama yapmaya davet etti.

01.08.2024 18:50
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON) - Fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler, artan girdi maliyetleri ve henüz açıklanmayan fındık fiyatları nedeniyle endişeli. Saadet Partisi Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turan, "Ayrımı gözetmeksizin tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve bu konuda duyarlı olan tüm kesimleri bir ortak açıklama yapmaya davet ediyorum" dedi.

Karadeniz Bölgesindeki Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler, artan girdi maliyetleri ve henüz açıklanmayan fındık fiyatları nedeniyle endişeli. Trabzon Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turan, siyasi parti ve STK'lara ortak mücadele çağrısında bulundu.

"Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için el ele verelim"

Burak Turan şunları söyledi:

"Fındık yalnızca bölge ekonomisini canlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel mirasımızın da ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemlerde üreticilerin karşılaştığı sorunlar, fiyat dalgalanmaları, maliyetlerin artışı ve emeğin karşılığının alınmaması gibi sorunlar hem üreticilerimizi mağdur etmekte, ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bizler Saadet Partisi olarak bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağımızı ve üreticilerimizin arkasında duracağımızı teyit ediyorum. Ancak bu sorunların üstesinden gelebilmek için yalnızca bizim çabalarımız yeterli olmayacaktır. Bu nedenle siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve bu konuda duyarlı olan tüm kesimleri bir ortak açıklama yapmaya davet ediyorum. Hep birlikte üreticilerimizin haklarını savunmak, onların emeğinin karşılığını almasını sağlamak ve fındık sektörünün sürdürebilirliğini temin etmek için güç birliği yapmalıyız. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmesi için el ele verelim. Bu mücadelede herkesin katkısına ve desteğine ihtiyacımız var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındık Üreticileri Girdi Maliyetleri ve Fiyat Endişesi Yaşıyor - Son Dakika

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