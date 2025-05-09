Fındıklı Belediye Başkanı, Atatürk isminin kamu yararı sağlamadığına dair kararı kınadı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bize birileri 'telef olacaksınız' diyor. Biz hiçbir zaman telef olmayız ama onurlu bir şekilde geleceğimiz için inandığımız fikirler için bedenimizi toprağa yatıranlarız, telef olacak varsa onu söyleyenlerdir sadece. Biz şiddet diline her zaman karşıyız. Bana şu kardeşliğin, dili, dili, ırkı ayırmadan her zaman savunanlarız" dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Mayıs Ayı Olağan Belediye Meclisi ve Halk Meclisi Toplantısını açık havada gerçekleştirdi. Toplantının açılışında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının isimleri okundu. Çervatoğlu, "Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımızın, gençlerimizin sesi her yerde" dedi.

Çervatoğlu, şunları kaydetti:

"Bize birileri 'telef olacaksınız' diyor. Biz hiçbir zaman telef olmayız ama onurlu bir şekilde geleceğimiz için inandığımız fikirler için bedenimizi toprağa yatıranlarız, telef olacak varsa onu söyleyenlerdir sadece. Biz şiddet dilini her zaman karşıyız. Bana şu kardeşliğin, dili, dili, ırkı ayırmadan her zaman savunanlarız. Meci kültürüyle bugüne kadar Fındıklı'da yürüttüğümüz anlayışı bundan sonra da ülkede yürümesi, yürütülmesi ve çocuklarımızın aydınlık yarınlarda eşit kardeşçe yaşaması için mücadele edenleriz. Biz bir avuç sermayenin çıkarını koruyan bir avuç sermayeye hizmet eden madenlerle, HES'lerle, doğayı talan eden anlayışlarla hayatımızı halkın hayatını zindan edenler değil, tam da bu saldırılara karşı göğsünü siper edip işte bedenini toprağa yatıranlarız. Telef olmak ancak ve ancak bu ifadeyi kullananların zihniyeti olabilir diyorum. Eli kanlı katiller. Yok af yasası yok bilmem ne diye katiller uyuşturucu baronları aramızda cirit atar gibi gezerken, düşünen insanlar yarınları için özgürlüğü için, bu ülke için sevdalı olan insanlar Silivri cezaevinde ve farklı cezaevlerinde tutsaklar esirler aslında. Ben bunları kınıyorum."

"Tarihe utanç belgesi: 'Atatürk ismi kamu yararı sağlamadığı' kararı alındı"

6 yıl önce Millet Bahçesi isminin Atatürk Parkı olarak değiştirildiğini ancak ilçe kaymakamlığı tarafından onaylanmadığını belirten Çervatoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz ayında kamuoyu yoklamasında bu parkın isimlerinin değiştirilmesi, Atatürk Parkı ve içindeki yerin Kazım Koyuncu Kültür, Sanat Evi olması noktasında önerilerde bulunduk ve bu Meclis'te nitelikli çoğunlukla üçte 2 çoğunlukla geçirdik ama bunu hazmedemeyen siyasal iktidar, kaymakamlık eliyle bunu onaylamadı. Ağustos ayı 2019 yılında yine gündeme getirdik ayrı ayrı oyladık, arkadaşlarla ayrı ayrı oyladığımızda da yine hayır oyu verdi AKP'liler ama nitelikli çoğunlukla yine biz aldık. Daha sonra dava süreci başladı, kaymakamlıklar ve tarihe utanç belgesi. Atatürk isminin kamu yararı sağlamadığı kamu sağlık çıkan olmadığına dair tarihe utanç belgesi. İsmin Millet Parkı olarak kalmasını istediler. Yani Atatürk ve Kazım Koyuncu'nun Millet Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin isminin kamu yararı olduğu, Atatürk isminin kamu yararı sağlamadığını söylediler. Sayın Kaymakamımız umarım onaylar onaylamazsa da kendi bilir onaylamasın, birincide onaylamadı, ikincide onaylamazsa yine bu süreci sürdüreceğiz."

Halk meclisinde Atatürk ve Koyuncu ismi yeniden oylandı

Çervatoğlu, "İlçemiz iskele ile arılı deresi arasında dolgu alanı üzerinde bulunan ve o dönem Millet Bahçesi olarak isimlendiren parkın isminin 6 yıldır devam ettiği şekliyle Atatürk Parkı olarak değiştirilmesini, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine istinaden oylarınıza sunuyorum" dedi. Teklif, belediye meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi.