Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu\'nun maden arama eylemi davasında ilk duruşma yapıldı

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun, 21 Temmuz 2025'te Çağlayan Vadisi'ndeki maden arama çalışmaları sırasında "maden şirketi çalışanlarının araçlarını durdurarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının hareketlerinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.

Pazar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Ercüment Şahin Çervatoğlu ile Faruk Büyükkurt ve avukatları katıldı. Duruşmayı YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet Birinci, İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize Temsilcisi Günay Karafazlı, kafes balıkçılığı projesine karşı mücadele eden Balıkçı Köyü sakinleri ile EMEK ve SOL Parti temsilcileri de takip etti.

Duruşmada Çervatoğlu'nun avukatları, duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasını ve daha büyük bir salonda görülmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul etti ancak SEGBİS sistemindeki problem nedeniyle bu yapılamadı.

Hakim bunun üzerine davayı 26 Ekim Pazartesi saat 10.00'a erteledi.

"SAVUNMANIN TAMAMININ KAYIT ALTINA ALINMASINI TALEP ETTİK BU MÜMKÜN OLMADI"

Çervatoğlu'nun avukatlarından Çağdaş Karaküçük, davanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, müvekkilinin beyanlarının sadece bir hukuki durum tespitinden, sadece iddianamedeki iddialara cevap vermekten ibaret değildi; aynı zamanda Fındıklı'nın yaşam hakkını, çevre ve doğa haklarını da koruyan bir perspektife sahip olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"24 sayfaya yakın bir savunması vardı. Bu savunmanın tek tek duruşma tutanağına geçirilmesi veya yazdırılması mümkün olamayacağından hem duruşma sırasında savunmanın bütünlüğünün hem savunmanın intizamının bozulmaması açısından meslektaşlarımızla beraber savunmanın SEGBİS kaydıyla tamamının kayıt altına alınmasını talep ettik.

Ancak mahkeme salonunun fiziki imkanları bu kaydın yapılmasını mümkün kılmadı ve bu sebeple mahkeme bu talebimizi de haklı görerek bütün savunmanın SEGBİS'le kayıt altına alınmasına karar verdi. Ancak teknik imkanların yetersiz olması sebebiyle duruşma 26 Ekim saat 10.00 tarihine ertelendi. Haliyle Sayın Başkan ve Fındıklı Belediyesi emekçimiz Faruk Bey de savunmalarını yapmadılar.

Bir sonraki celse hem Fındıklı'nın doğasını korur hem de iddianamedeki iddialara beyanda bulunur nitelikte savunmamızı yapacağız."

"BU KELLEYİ VERİRİZ AMA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN VERİRİZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu da şunları söyledi:

"Bir kez daha gösterdiniz ki yargılanan bir birey değil, yargılanan daha doğmamış çocuklarımızdır. Çünkü bu doğa bize emanet edilmedi, doğmamış çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu bilinçle suyumuza, denizimize, toprağımıza, bütün Karadeniz'de sahip çıkacağız; Zelk'deki kadınlarımızın mücadelesini unutmayacağız, onların yanında yer alacağız. Artvin'deki, Cerattepe'deki halkımızın yanında yer alacağız, Fatsa'daki halkımızın yanında yer alacağız.

Sorun sadece Ercüment'in yargılanmasıysa bu kelleyi veririz ama çocuklarımızın geleceği için veririz, başka hiç kimse için değil. Emperyalizmin ve işbirlikçi sermayenin tekelleri için değil. Onlara karşı her zaman çocuklarımızın, doğmamış çocuklarımızın yanında olacağız. Onlar için mücadele edeceğiz ve onlara onurlu bir gelecek bırakacağız."