Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, CHP’den istifa etti - Son Dakika
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Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, CHP’den istifa etti

Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, CHP’den istifa etti
24.07.2026 11:04  Güncelleme: 11:06
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Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileriyle birlikte CHP'den istifa etti. Çervatoğlu, partinin hukuksuz bir müdahaleyle el değiştirdiğini belirterek, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye kadar bağımsız olarak göreve devam edeceklerini açıkladı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclis üyeleri, Fındıklı İlçe Başkanı ve yöneticileriyle birlikte CHP'den istifa etti. Çervatoğlu, "Atatürk'ün emaneti olan bu parti, bugün hukuksuz bir müdahaleyle el değiştirmiş durumdadır. Ancak bilinmelidir ki bu hukuksuzluk bizim mücadelemizi asla durduramayacaktır" dedi.

Özgür Özel'in "yeni parti" sürecine ilişkin yaptığı açıklamaların ardından CHP'deki istifa dalgası devam ediyor. Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, belediye meclis üyeleri, Fındıklı İlçe Başkanı ve yöneticileri ile parti üyeleri bugün kitlesel basın açıklaması yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sözlerine "Bugün burada, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği partimizle ilgili acı bir süreci sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz" diyerek başlayan Çervatoğlu, "Partimiz Cumhuriyet Halk Partisi, kurucu felsefesinden, ideolojisinden ve kendi üyelerinin iradesinden uzaklaştırılarak, sarayın talimatlarıyla hareket eden bir grup tarafından, mayıs ayı sonunda yargı eliyle hukuksuz bir şekilde gasbedilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel ve yol arkadaşlarının gösterdiği her türlü iyi niyetli çaba yok sayılmış, yoldaşlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız partiden ihraç edilmiş ya da görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bu kayyım zihniyeti, karşılaştığı her meşru talebe 'bilmiyorum, görmedim, duymadım' diyerek sağırlaşmayı tercih etmiştir. Üstelik esir düşen belediye başkanı yoldaşlarımız ve bürokrat arkadaşlarımız cezaevlerinde sahipsiz bırakılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİYE KADAR BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye kadar bağımsız kalacaklarını söyleyen Çervatoğlu, "Atatürk'ün emaneti olan bu parti, bugün hukuksuz bir müdahaleyle el değiştirmiş durumdadır. Ancak bilinmelidir ki bu hukuksuzluk bizim mücadelemizi asla durduramayacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, yeni açtığımız bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Halkımıza olan güvenimizle, iktidar yürüyüşümüzü daha kararlı ve emin adımlarla sürdüreceğiz. Bugün burada kimimiz üzgün, kimimiz öfkeliyiz. Ancak hiçbirimiz umutsuz değiliz. Fındıklı Belediye Başkanı ve tüm asıl-yedek meclis üyelerimiz ile CHP Fındıklı İlçe üyeleri olarak kitlesel bir şekilde bugün partimizden istifa ediyor; Genel Başkanımız Özgür Özel ve yoldaşlarımızın kuracağı yeni partiye kadar bağımsız olarak görevimize devam ediyoruz. Yeni partimiz kurulduğu an toplu halde üye olacak, halka ait olanı halka vermek için hizmete hiç ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü biz ne yapacaksak halkımızla birlikte halkımız için yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu, CHP’den istifa etti - Son Dakika

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