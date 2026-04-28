Fındıklı Belediyesi'ne Kesilen Çöp Cezasına Karşı Meci Dayanışma Grubu Harekete Geçti: "Bu Ceza Fındıklı Halkına Kesildi" - Son Dakika
Fındıklı Belediyesi'ne Kesilen Çöp Cezasına Karşı Meci Dayanışma Grubu Harekete Geçti: "Bu Ceza Fındıklı Halkına Kesildi"

28.04.2026 09:47  Güncelleme: 10:05
CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne "açık alana çöp depoladığı" gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan 2 milyon 346 bin liralık cezanın ardından ilçe halkı belediyeye destek için kampanya başlattı. “Bu ceza belediyeye değil, doğrudan halka kesildi” diyen yurttaşlar, hem cezaya itiraz edeceklerini hem de dayanışmayla borcu ödeyeceklerini duyurdu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne "açık alana çöp depoladığı" gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan 2 milyon 346 bin liralık cezanın ardından ilçe halkı belediyeye destek için kampanya başlattı. "Bu ceza belediyeye değil, doğrudan halka kesildi" diyen yurttaşlar, hem cezaya itiraz edeceklerini hem de dayanışmayla borcu ödeyeceklerini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'nin Fındıklı Belediyesi'ne açık alana çöp döktüğü gerekçesiyle para cezası uyguladı. CHP'li belediye cezayı haksız bularak itiraza hazırlanırken, bir grup ilçe sakini belediye önünde toplandı. Belediyenin bugüne kadar yaptığı çalışmalara gönüllü olarak destek veren ilçe halkının oluşturduğu Meci Dayanışma Grubu, açtıkları dövizlerle cezaya tepki gösterdi.

"Bu bizim çöpümüz. Bu ceza Fındıklı halkına kesildi. Bu sorun ülkenin sorunu" diyerek belediye bütçesinin zorlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten yurttaşlar, borcu ödemek için kendi imkanları ile para toplayacaklarını açıkladı."

"Tek bir belediyeyi hedef göstermek gerçeği çarpıtmaktadır"

Emekli Melahat Süer, grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün sadece bir ceza tutanağına itiraz etmek için toplanmadık, hizmet hakkımızın gasbedilmesine karşı durmak için buradayız. Çukur açılarak belediye araçlarıyla vahşi depolama yapıldığı söyleniyor. Oysa herkesin bildiği bir gerçek var. Bu mesele yalnız Fındıklı'nın değil, bütün Türkiye'nin meselesidir. Tek bir belediyeyi hedef göstermek gerçeği çarpıtmaktadır. Karadeniz sahili gözümüzün önünde kirletiliyor. Trabzon'da, Rize'de deniz dolgusu üzerinde kurulan tesisler, yeterince işlenmeyen atıklar, denize ve derelere bırakılan kirli sular… Bunlar yaşanırken, doğa talanı bu kadar açıkken neden yalnız Fındıklı konuşuluyor? Çünkü mesele çevre değil, siyaset. Kendilerinden olmayan bir belediyeyi cezalandırmak, itibarsızlaştırmak ve kamuoyunda suçlu gibi göstermek istiyorlar."

Süer, "cezanın sadece belediyeye değil, mahallelere yapılacak parka, sokaktaki asfalta, çocuklara gidecek kreş hizmetlerine kesildiğini" ifade ederek, "Sizin haksız cezalarınız bizi ancak daha çok kenetler. Bizim belediyemiz halkın belediyesidir. Dayanışmayı biliyoruz. Bu baskılara da, kesilen cezalara da birlikte göğüs gereceğiz" dedi.

"Hedefe Fındıklı'nın konulması siyasi bir tercihtir"

Grup üyelerinden Yelda Şişman da "Belediyemize kesilen cezalar siyasi ve haksızdır. Sorun çözmek yerine ceza kesen anlayışı kabul etmiyoruz. Karadeniz'de doğa talanı ortadayken hedefe Fındıklı'nın konulması siyasi bir tercihtir. Biz Fındıklı halkı olarak belediyemizin yanındayız" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Muhsin Şentürk ise, "Bakınız, şu anda araçlarımız burada duruyor. Çöp toplayacaklar ama nereye dökecekler? Sorun genel bir sorundur ve yapılanların bir parçasıdır. Bütün belediye başkanlarına nasıl baskı yapıldığını görüyoruz. Bu, belli bir zihniyetin uzantısıdır. Direncimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler DerneğiDoğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı da, "Bu eylem çok anlamlı, doğru ve haklı bir eylemdir. Ben bir gazeteci olarak ve yaşam alanlarını savunan biri olarak, bu mücadelenizde yanınızda olmaya devam edeceğim. Madenlere karşı hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde çöp atacak alan bile bulamayacağız ve bu alanlar şirketlerin eline geçecek" diye konuştu.

Fındıklı Belediyesi'nin çöp aracı şoförü de gazetecilerin, "Çöpü nereye götüreceksiniz?" sorusuna, "Götürecek bir yer yok. Mecburen aracı garaja çekeceğim. Ne yapayım?" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Fındıklı Belediyesi'ne Kesilen Çöp Cezasına Karşı Meci Dayanışma Grubu Harekete Geçti: 'Bu Ceza Fındıklı Halkına Kesildi' - Son Dakika

Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar
Bariyer bile kurtaramadı Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
SON DAKİKA: Fındıklı Belediyesi'ne Kesilen Çöp Cezasına Karşı Meci Dayanışma Grubu Harekete Geçti: "Bu Ceza Fındıklı Halkına Kesildi" - Son Dakika
