Fındıklı Belediyesi'ne Kesilen Çöp Cezasına Karşı Meci Dayanışma Grubu Harekete Geçti: "Bu Ceza Fındıklı Halkına Kesildi"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne "açık alana çöp depoladığı" gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan 2 milyon 346 bin liralık cezanın ardından ilçe halkı belediyeye destek için kampanya başlattı. "Bu ceza belediyeye değil, doğrudan halka kesildi" diyen yurttaşlar, hem cezaya itiraz edeceklerini hem de dayanışmayla borcu ödeyeceklerini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'nin Fındıklı Belediyesi'ne açık alana çöp döktüğü gerekçesiyle para cezası uyguladı. CHP'li belediye cezayı haksız bularak itiraza hazırlanırken, bir grup ilçe sakini belediye önünde toplandı. Belediyenin bugüne kadar yaptığı çalışmalara gönüllü olarak destek veren ilçe halkının oluşturduğu Meci Dayanışma Grubu, açtıkları dövizlerle cezaya tepki gösterdi.

"Bu bizim çöpümüz. Bu ceza Fındıklı halkına kesildi. Bu sorun ülkenin sorunu" diyerek belediye bütçesinin zorlanmasına müsaade etmeyeceklerini belirten yurttaşlar, borcu ödemek için kendi imkanları ile para toplayacaklarını açıkladı."

"Tek bir belediyeyi hedef göstermek gerçeği çarpıtmaktadır"

Emekli Melahat Süer, grup adına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün sadece bir ceza tutanağına itiraz etmek için toplanmadık, hizmet hakkımızın gasbedilmesine karşı durmak için buradayız. Çukur açılarak belediye araçlarıyla vahşi depolama yapıldığı söyleniyor. Oysa herkesin bildiği bir gerçek var. Bu mesele yalnız Fındıklı'nın değil, bütün Türkiye'nin meselesidir. Tek bir belediyeyi hedef göstermek gerçeği çarpıtmaktadır. Karadeniz sahili gözümüzün önünde kirletiliyor. Trabzon'da, Rize'de deniz dolgusu üzerinde kurulan tesisler, yeterince işlenmeyen atıklar, denize ve derelere bırakılan kirli sular… Bunlar yaşanırken, doğa talanı bu kadar açıkken neden yalnız Fındıklı konuşuluyor? Çünkü mesele çevre değil, siyaset. Kendilerinden olmayan bir belediyeyi cezalandırmak, itibarsızlaştırmak ve kamuoyunda suçlu gibi göstermek istiyorlar."

Süer, "cezanın sadece belediyeye değil, mahallelere yapılacak parka, sokaktaki asfalta, çocuklara gidecek kreş hizmetlerine kesildiğini" ifade ederek, "Sizin haksız cezalarınız bizi ancak daha çok kenetler. Bizim belediyemiz halkın belediyesidir. Dayanışmayı biliyoruz. Bu baskılara da, kesilen cezalara da birlikte göğüs gereceğiz" dedi.

"Hedefe Fındıklı'nın konulması siyasi bir tercihtir"

Grup üyelerinden Yelda Şişman da "Belediyemize kesilen cezalar siyasi ve haksızdır. Sorun çözmek yerine ceza kesen anlayışı kabul etmiyoruz. Karadeniz'de doğa talanı ortadayken hedefe Fındıklı'nın konulması siyasi bir tercihtir. Biz Fındıklı halkı olarak belediyemizin yanındayız" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Üyesi Muhsin Şentürk ise, "Bakınız, şu anda araçlarımız burada duruyor. Çöp toplayacaklar ama nereye dökecekler? Sorun genel bir sorundur ve yapılanların bir parçasıdır. Bütün belediye başkanlarına nasıl baskı yapıldığını görüyoruz. Bu, belli bir zihniyetin uzantısıdır. Direncimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler DerneğiDoğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı da, "Bu eylem çok anlamlı, doğru ve haklı bir eylemdir. Ben bir gazeteci olarak ve yaşam alanlarını savunan biri olarak, bu mücadelenizde yanınızda olmaya devam edeceğim. Madenlere karşı hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde çöp atacak alan bile bulamayacağız ve bu alanlar şirketlerin eline geçecek" diye konuştu.

Fındıklı Belediyesi'nin çöp aracı şoförü de gazetecilerin, "Çöpü nereye götüreceksiniz?" sorusuna, "Götürecek bir yer yok. Mecburen aracı garaja çekeceğim. Ne yapayım?" dedi.