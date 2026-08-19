Fındıkta Ekonomik Sorunlar ve Kokarca Tehdidi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ayvacık Ziraat Odası ve Ayvacık Yerel Eylem Grubu tarafından "Fındık Yetiştiriciliğinde Tehlikenin Adı Kokarca ve Bal Arısı Yetiştiriciliği" başlıklı eğitim programı düzenlendi. Programda fındık üretiminde artan maliyetler, üreticinin yaşadığı ekonomik sorunlar, kokarca tehdidi ve bölgenin arıcılık potansiyeli ele alındı.

Programda fındık yetiştiriciliği ve kokarca zararlısı konusunda Prof. Dr. İslam Saruhan, arıcılık ve bal üretimi konusunda ise Doç. Dr. Selim Bıyık sunum yaptı.

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Havva Yurduseven Bayzat, fındık üreticisinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, 2026 yılı için TMO tarafından Giresun kalite fındık için kilogram başına 255, Levant kalite için 250 lira olarak açıklanan fiyatın üreticinin maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Mazot maliyetinin geçen yıla göre yüzde 145, yevmiye ücretlerinin yüzde 50, ilaç ve gübre fiyatlarının ise yüzde 100 arttığını belirten Bayzat, açıklanan desteklerin de yetersiz kaldığını ifade etti. Fındık piyasasındaki en büyük sorunlardan birinin emanetçilik sistemi olduğunu söyleyen Bayzat, üreticinin ürününü doğrudan tüccara emanet bırakmasının fiyatların manipüle edilmesine ve emeğin düşük fiyata alınmasına yol açtığını savundu.

Bayzat, TMO'nun alım politikalarının daha erken ve etkin uygulanması gerektiğini belirterek, fındığın ham madde olarak ihraç edilmesi yerine Türkiye'de işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesini istedi.

ÇAN: "VATAN, HÜRRİYET VE EKMEK"

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan ise konuşmasında tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda vatan, hürriyet ve ekmek kavramlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Ayvacık, Çarşamba ve Terme'nin geçmişte ekmek arayışıyla yoğun göç aldığını belirten Çan, "Ekmeği kesilen insanın hürriyeti de tehlikeye girer" dedi.

Tarımın her bölgede kendine özgü bir yapısı bulunduğunu ifade eden Çan, Cumhuriyet döneminde bölgelere uygun tarım ürünlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti. Çan, fındığın bugün önemli bir endüstriyel ürün haline gelmesinde Cumhuriyet'in rolüne değindi.