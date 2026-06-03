Fırıncılar Genel Kurulu: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
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Fırıncılar Genel Kurulu: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Fırıncılar Genel Kurulu: Birlik ve Beraberlik Vurgusu
03.06.2026 13:24
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TESK Başkan Vekili Balcı, fırıncıların ekmek üretimindeki önemini vurguladı ve birlik mesajı verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bizler, gecemizi gündüzümüze katarak halkımızın en önemli teferruatı olan ekmeği üreten büyük bir aileyiz" dedi.

Türkiye genelindeki fırıncı esnafını temsil eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Yurdun dört bir yanından oda başkanları ve delegelerin katıldığı genel kurulda, sektörün mevcut durumu, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve federasyon organlarının seçimlerinin gerçekleştirilmesi değerlendirildi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Halil İbrahim Balcı, burada yaptığı açıklamalarda, fırıncı esnafının her daim yanında olacaklarını ve esnafın alın terinin almasına her daim destek vereceklerini belirtti. Bunun yanı sıra 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde fırıncılar esnafı olarak hız kesmeden deprem bölgelerine gittiklerini, vatandaşları ekmeksiz bırakmamaya çalıştıklarını dile getiren Balcı, 8. Olağan Genel Kurulu'nun birlik ve beraberlikle noktalanmasını temenni etti.

"Bizler, halkımızın en büyük teferruatı olan ekmeği üreten büyük bir aileyiz"

Bu kurulun sadece bir kurul olmadığını, Türkiye'nin dört bir yanından emekçilerin bir araya geldiğini belirten Balcı, "Bugün burada sadece bir Genel Kurulu gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada emeği, alın terini ve kardeşliği hep birlikte yeniden ortaya koyuyoruz. Burada oluşan bu tablo aynı düşündüğünü paylaşan, aynı sorumluluğu omuzlayan ve yarınlara aynı inançla yürüyen büyük bir birlik göstergesidir. Bu tablo birliktir, beraberliktir, umuttur. Bizler, gecemizi gündüzümüze katarak halkımızın en önemli teferruatı olan ekmeği üreten büyük bir aileyiz. Pandemide ve asrın felaketinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve sağlıklı ömürler diliyorum. Asrın felaketinde bir gün dahi iyi olsun hiçbir vilayetimiz ekmek sıkıntısı yaşamadı" şeklinde konuştu.

Balcı, tek aday olarak girdi

8. Olağan Genel Kurul'daki seçime tek aday olarak giren Balcı, yeniden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fırıncılar Genel Kurulu: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

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