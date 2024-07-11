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Fırtına ve sağanak evsiz bıraktı: Ağaçlarla beraber kuşların yuvaları da yıkıldı

Yuvası yıkılan kuşlar, şaşkın bakışlarla ekipleri izledi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına, Nazilli Millet Bahçesi'ndeki asırlık 6 çam ağacını devirdi. Ağaçlarla beraber yuvaları da yıkılan kuşlar ise şaşkın bakışlarla ekipleri izledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. İlçe genelinde su baskınları yaşanırken, sağanak ve fırtına Nazilli Millet Bahçesi'ni de vurdu. Bahçede bulunan asırlık 6 çam ağacı ve Millet Bahçesi'nin tabelası fırtına sebebiyle zarar gördü. Ayrıca devrilen çam ağaçlarında yuvalanan kuşlar da fırtına ve sağanaktan etkilendi. Ağaçlarla beraber yuvaları da yıkılan kuşlar, şaşkın bir şekilde bahçede inceleme yapan ekipleri izledi. İlçe genelinde teyakkuza geçen Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekipleri de su baskını yaşanan yerler başta olmak üzere yoğun mesai harcadı.