Fıstıkçamı Fidanları İstanbul'u Yeşillendiriyor - Son Dakika
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Yerel

Fıstıkçamı Fidanları İstanbul'u Yeşillendiriyor

Burhaniye'de üretilen fıstıkçamı fidanları, İstanbul'un doğasını ve hava kalitesini iyileştirecek.

15.10.2024 22:51
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Balıkesir'de üretilen fıstıkçamı fidanları İstanbul'un havasını değiştirecek

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 74 yaşındaki emekli banka müdürü Yunus Göç 16 yıl önce fıstık çamı yetiştiriciliğine başlarken, ürettiği fidanlar da İstanbul'a göndermeye devam ediyor.

İstanbul'dan gelerek Burhaniye'ye yerleşen Yunus Göç, yıllık üretimi ile Orman idaresinden sonra en büyük fıstıkçamı üreticisi oldu. 16 yıl boyunca işini büyüten Göç, üretim kapasitesini yıllık 80 bin çam fidanına ulaştırdı. Lübnan ve Irak'a da ihracat yapan Göç, üretiminin çoğunu da İstanbul'a gönderiyor. Göç, bankacılık, altın, döviz ve borsa işinden sonra böyle bir işe girdiğini için mutlu olduğunu söyledi. Yunus Göç, dün de saksılarda yer alan bin 500 fıstıkçamı fidanını İstanbul'a gönderdi. İşini severek yaptığını anlatan Yunus Göç, " Bu gün hayatımın en önemli günlerinden birisini yaşıyorum. Şöyle ki, bankacılık, altın, döviz ve borsa işlerinden sonra böyle bir işe atıldığım için çok mutluyum. Bunları üreterek hem sağlığımı sıhhatimi koruyorum. Hem de ülkeme çok büyük katkı sunduğuma inanıyorum. Şu gördüğümüz çamlar İstanbul'a gidiyor. Bu ağaçlar, İstanbul da taş ocaklarında yıkılan bozulan doğayı yeniden yeşillendirecek. İstanbul'un hava kalitesini değiştirecek kadar önemli bu ağaçlar. O yüzden, gerçekten çok emek çekmeme rağmen bu işi yaptığım için çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fıstıkçamı Fidanları İstanbul'u Yeşillendiriyor - Son Dakika

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