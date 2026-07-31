Foça Belediye Başkanı Bora Fıçı: "Mevcut durumda siyasi konumumuza ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değil"

(İZMİR)- İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, önceliklerinin ilçeye hizmet etmek olduğunu belirterek, "Mevcut durumda siyasi konumumuza ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Önümüzdeki süreçte alınması gereken bir karar olması halinde, Foça'nın yararını ve hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuzu gözeterek ortak değerlendirmemizi yapacak ve kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceğiz" dedi.

Başkan Bora Fıçı, CHP'den YENİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda siyasi konumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilmekte ve farklı yönleriyle tartışılmaktadır. Demokrasinin temelinde farklı düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, halkın iradesine saygı duyulması ve alınan her kararda toplumun ortak yararının gözetilmesi vardır. Bizler için siyaset; kişisel hesapların ve günlük tartışmaların ötesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in temel değerleri doğrultusunda halka hizmet etme sorumluluğudur. Belediye Başkanı olarak alacağım her kararı da Foça'ya ve beni bu göreve layık gören hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumluluk çerçevesinde değerlendirmek durumundayım.

Foça, yaz aylarında nüfusu büyük ölçüde artan, her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan özel bir kenttir. Bu yoğunlukla birlikte temizlikten ulaşıma, çevre düzeninden altyapıya, sahillerimizden kent yaşamının tüm ihtiyaçlarına kadar belediyemizin iş yükü ve sorumluluğu da önemli ölçüde artmaktadır. Foça'nın en yoğun dönemini yaşadığı bugünlerde, siyasi süreçlere dair değerlendirmeleri bir kenara bırakarak görevime ve kentimize odaklanmayı öncelikli görüyorum. Bugünkü temel gündemim; Foça'nın ihtiyaçları, Foçalı hemşehrilerimizin beklentileri ve belediye hizmetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir.

Yaşanan siyasi süreci demokrasiye, hukuka ve halkın iradesine bağlılığımız çerçevesinde takip ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in ve kendisiyle birlikte yeni bir yol açmayı tercih eden kadroların kararına saygı duyuyor, demokratik siyaseti ve halkın yararını önceleyen her çabayı değerli buluyoruz.

Belediye meclis üyelerimizle istişarelerimizi sürdürüyor, yaşanan gelişmeleri bütün yönleriyle değerlendiriyoruz. Mevcut durumda siyasi konumumuza ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Önümüzdeki süreçte alınması gereken bir karar olması halinde, Foça'nın yararını ve hemşehrilerimize karşı sorumluluğumuzu gözeterek ortak değerlendirmemizi yapacak ve kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceğiz."