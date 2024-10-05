Foça'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Yerel

Foça'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkanYangın ormana sıçradı, söndürme çalışmaları sürüyor.

05.10.2024 16:10
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(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'nde çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında çöplükte çıkan yangın ormana sıçratı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi saat 11.25'te yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangına müdahale devam ederken yangın söndürme ekiplerine 5 helikopter daha takviye edilerek helikopter sayısı 7'ye çıkarıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle 32 haneli bir site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Foça\'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı
Kaynak: ANKA

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