Foça'da Düzensiz Göçmen Botu Batma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Foça'da Düzensiz Göçmen Botu Batma Tehlikesi Geçirdi

12.02.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Foça açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batma tehlikesi sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün saat 05.33'te Foça açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine bir Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502), iki Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109, TCSG-85) sevk edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bir helikopter (H-2556) görevlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekiplerce yarı batık vaziyetteki lastik bot içerisinde ve deniz yüzeyinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Müştereken yürütülen arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 38 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerle yapılan ilk mülakatta botta toplam 45 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Göçmen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Foça'da Düzensiz Göçmen Botu Batma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:38:19. #7.11#
SON DAKİKA: Foça'da Düzensiz Göçmen Botu Batma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.