Foça'nın Balıkları Festivalle Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Foça'nın Balıkları Festivalle Tanıtıldı

30.03.2026 18:29  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Foça Yerel Balık Festivali, iki gün boyunca yerel balıkların tanıtımına ve sürdürülebilir beslenmeye katkıda bulunmayı amaçladı. Festivalde çeşitli etkinlikler, paneller ve yarışmalar yer aldı.

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesinde hayata geçirilen "Buranın Balıkları" projesi kapsamında düzenlenen Foça Yerel Balık Festivali, iki günün ardından sona erdi.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) yürütücülüğünde, S.S. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi ortaklığıyla İzmir'in Foça ilçesinde hayata geçirilen "Buranın Balıkları" projesi kapsamında düzenlenen Foça Yerel Balık Festivali sona erdi.

Festival kapsamında iki gün boyunca sergiler, paneller, ritim gösterileri, uygulamalı yerel balık yemekleri atölyeleri, ağ onarma ve olta bağlama yarışmaları, konser ve söyleşiler düzenlendi.

Festival, çok bilinenlerin dışında bol olarak yakalanan ve ekonomik fiyatlarıyla her kesimin tüketebileceği yerel balıkların tanıtımı temasıyla konuklarını ağırladı.

600 kişiye balık-ekmek dağıtıldı

Foça'da 28 Mart 2026 Cumartesi günü Küçükdeniz Limanı çevresinden amatör olta balık tutma yarışıyla açılan festival programında, iki gün boyunca etkinlikler düzenlendi.

Küçükdeniz Limanı çevresi, Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı, Marsilya Meydanı, ve Reha Midilli Kültür Merkezi başlıca etkinlik noktaları oldu.

Foçalılar ve Foça dışından gelen ziyaretçiler hayata veda etmiş efsane balıkçıları, fotoğraflarından oluşan sergi ve yaşayan balıkçıların söyleşileriyle andı.

Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın da katılımıyla "Buranın Balıkları Projesi neyi Amaçlıyor", "Foça Denizel Ekosisitemine Bakış", "Deniz Çayırlarını Neden ve Nasıl Korumalıyız", "Antik Çağ'dan Günümüze balık", "Yerel Balıkları Balıkçıları ve Kıyı Ekosistemini Korumanın Yolu" başlıklı panel ve söyleşiler yapıldı.

Foça'nın balıkçıları tekne yarışıyla heyecanlı anlar yaşattılar. Ritim ve dans grubu gösterileri, Hakkı Balamir konseri festivale renk kattı. Aşçı Fok Nurdan Çakır Tezgin'in "Antik Çağdan Garum Sosu Yapımı" ve Balık yemekleri ustası Koca Rifo'nun "Tuz Zaman ve Aroma" sunumları yapıldı.

Foça'nın yerel balıklarıyla hazırlanmış 600 kişilik balık ekmek meydanda konuklara dağıtıldı.

"Amacımız sürdürülebilir bir beslenmeye katkı sağlamak"

SUYADER ve Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, "Buranın Balıkları Projesi"ni bir yıldır sürdürdüklerini, festivalin projeyi taçlandıran bir etkinlik olduğunu söyledi.

Prof.Dr. Emine Aksoydan, "Buranın Balıkları Projesi'nin amacı, Foça kıyılarında yakalanan yerel balıkları biraz daha tanıtarak, sürdürülebilir bir beslenmeye katkı sağlamak, yerel balıkçıların ekonomik durumunu geliştirmek, yoksul halkın daha ekonomik balıklarla besin güvencesini sağlamak ve aslında bir dayanışma ortamı oluşturmaktı. Bu proje boyunca bunların hepsini sağladığımızı düşünüyoruz ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Askıda balık projesi...

Festival ortaklarından Foça SS. Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin'de yağmurlu havaya rağmen amacına uygun bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi. Ceyhan Çetin, şöyle konuştu:

"Festivalimiz dolu dolu geçti. Olta balıkçılığı, ağ onarma ve tekne yarışları oldu. Öğretim üyelerimizin katılımıyla çok güzel bir sempozyumla da festivali taçlandırdık. Buranın balıklarını halkımıza tanıtmayı amaçlamıştık. Foçamızda 12 ay çıkan balıklarımızla bir tadım festivali düşündük. Bunu da yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Foçanın balıkları gerçekten lezzetli balıklar, tavalara, sofralara girecek balıklar. Evine balık götüremeyen vatandaşlarımıza da askıda balık projesiyle balık ulaştırmaktı bir başka amacımız. Bu bir başlangıç oldu. Artık restoran menülerine, pişiricilerin menülerine bu balıkların girmesini sağlıyoruz. 600 kişilik balık ta dağıttık. Foça'nın kefal'i, sarpa'sı, melanur'u, isparoz'u, mercan'ı, kupes'i, karagöz'ü, sargos'u damaklarla bir kez daha tanıştı. Bunları restoran menülerine sokmanın yanı sıra ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza ulaştırmaya bundan sonra da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Denizcilik, Gastronomi, Yerel, İzmir, Foça, Son Dakika

Son Dakika Yerel Foça'nın Balıkları Festivalle Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:29:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Foça'nın Balıkları Festivalle Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.