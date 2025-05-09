Foodfest Antalya Gastronomi Festivali Domates Hasadı ile Başladı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, Kumluca ilçesinde domates hasadı ile başladı. Serada domates toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızda 700'ün üzerinde endemik bitki ve 19 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerelden kalkınma projemizle üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Yerli üreticiyi ve tarımı desteklemek, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek, Antalya'da yetişen tarımsal ürünlerin gastronomideki yerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Foodfest Antalya Gastronomi Festivali, "hasat" etkinliği ile başladı.

Kumluca Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir serada gerçekleştirilen hasada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş katıldı.

Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen domates hasadının gerçekleşeceği serayı gezen Başkan Böcek ve Mesut Avcıoğlu, daha sonra serada domates topladı. Başkan Böcek ve Avcıoğlu, hasat sonrası toplanan domatesleri Kumlucalı kadınlar ile birlikte salça yapılmak üzere sıktı.

"Yerelden kalkınma projemizle üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz"

Antalya'nın turizmin yanı sıra verimli topraklarıyla tarımda da ilk sırada olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "21 halimiz ve bin 938 tüccar ve komisyoncumuz var. Yerelden kalkınma ilkeleri doğrultusunda Kumluca ilçemizi Çiftçi Kart projesiyle pilot bölge ilan ettik. Bu sayede çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ben de bu cam seralardan çıkmış birisiyim. Mazotun ve gübrenin önemini iyi bilirim. 50 sulama kooperatifinin enerjisinin yüzde 85'ini ödüyoruz. Dijital tarımla ilgili de destek veriyoruz. Antalya'mızda 700'ün üzerinde endemik bitki ve 19 coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerelden kalkınma projemizle üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Gastronomi turizminin önemi artık daha iyi anlaşılıyor"

Domates hasadına katılan Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ise hasat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bize bu fırsatı tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarihi, kültürü, doğası ve tarım potansiyeliyle büyük zenginliklere sahip bir bölgede yaşıyoruz. Gastronomi turizminin önemi artık daha iyi anlaşılıyor. Bu kapsamda hem bölgenin zenginliklerini tanıtmak hem de tarımla uğraşan üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasat etkinliğinin ardından Kumluca'da bulunan Rhodiapolis Antik Kenti ziyaret edildi. Likya uygarlığının önemli şehirlerinden biri olan ve Helenistik dönemde kurulan antik kentte yer alan alan tiyatro, hamam, agora ve nekropol gibi yapılar gezildi. Antik kent gezisinin ardından Kumluca'ya özgü yemekler ikram edildi.