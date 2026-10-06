Fransız çift, Konya Karapınar'daki Meke Gölü'nde kamp yapıp manzaradan etkilendi - Son Dakika
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Fransız çift, Konya Karapınar'daki Meke Gölü'nde kamp yapıp manzaradan etkilendi

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Fransız çift, Konya Karapınar\'daki Meke Gölü\'nde kamp yapıp manzaradan etkilendi
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Türkiye'yi karavanla gezen Fransız çift, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'ne uğrayarak kamp kurdu ve doğa yürüyüşü yaptı. Gölün su seviyesi düşük olsa da gezginler manzara ve atmosferden etkilendi; çift, Türkiye turunun ardından 20 Ekim'de ülkeden ayrılacak.

Türkiye'yi karavanlarıyla gezen Fransız çift Jean-Marc Garcia ve Maite Menager, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölünü ziyaret ederek kamp yapıp doğa yürüyüşü yaptı. Fransız gezginler, gölün mevcut durumuna rağmen bölgenin atmosferinden etkilendiklerini belirtti.

Fransa'dan karavanlarıyla yola çıkan Jean-Marc Garcia ve Maite Menager, Türkiye turu kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nü ziyaret etti. Türkiye'deki seyahatleri boyunca Ağrı, Van, Diyarbakır, Aksaray ve Nevşehir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şehri gezen Fransız çift; Nemrut Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Kapadokya'daki yeraltı şehirleri gibi tarihi ve doğal güzellikleri de ziyaret etti. İnternette gördükleri Meke Gölü'nü merak eden çift, göl çevresinde kamp kurarak doğayla iç içe vakit geçirdi. Bölgede yürüyüş yapan gezginler, gölün su seviyesinin düşük olmasına rağmen manzarasından ve atmosferinden etkilendiklerini söyledi. Türkiye'de geçirdikleri sürenin kendileri için unutulmaz olduğunu ifade eden Fransız çift, Türkiye'deki seyahatlerini tamamladıktan sonra 20 Ekim'de ülkeden ayrılarak rotalarına devam edecek.

Kaynak: İHA
KarapınarTürkiyeFransızTurizmYaşamYerelKonyaDoğaSon Dakika

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