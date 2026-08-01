Fransız Gezgin Türkiye'yi Keşfediyor - Son Dakika
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Fransız Gezgin Türkiye'yi Keşfediyor

Fransız Gezgin Türkiye\'yi Keşfediyor
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Vincent Borsoi, Türkiye'de misafirperverlikten etkilendi, 50 günde 5 bin km pedal çevirdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde mola veren Fransız bisikletli gezgin Vincent Borsoi, yaklaşık 50 günde 5 bin 100 kilometre pedal çevirdiğini belirterek, Türkiye'de gördüğü misafirperverliğin yolculuğunun en unutulmaz deneyimlerinden biri olduğunu söyledi.

Fransa'nın Lyon kentinden kendi tasarladığı güneş panelleri de bulunan üç tekerlekli bisikletiyle Çin'e gitmek üzere yaklaşık 50 gün önce yola çıkan 40 yaşındaki Vincent Borsoi, Türkiye güzergahını takip ederek Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Keteniği Köyü'ne ulaştı. Yaklaşık 5 bin 100 kilometre pedal çeviren Fransız gezgin, köy sakinlerinin ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılandı. Uzun soluklu dünya turu kapsamında Avrupa'yı geride bırakarak Türkiye'ye ulaşan Borsoi, Keteniği Köyü'nde verdiği molada vatandaşların daveti üzerine bir eve misafir oldu. Sobanın başında çay ve yemek ikram edilen Borsoi, gördüğü sıcak ilgi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yolculuğumun en güzel yanı tanıştığım insanlar oldu"

Yaklaşık bir yıl sürecek dünya turuna çıktığını belirten Vincent Borsoi, yolculuğunun en değerli kısmının gördüğü yerlerden çok tanıştığı insanlar olduğunu ifade etti. Fransız gezgin, "Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gidiyorum. Yaklaşık 50 günü biraz geçti yoldayım. Şu ana kadar 5 bin kilometreden biraz fazla, yaklaşık 5 bin 100 kilometre bisiklet sürdüm. Şimdiye kadar ziyaret ettiğim en güzel şey aslında bir yer değil, tanıştığım insanlar oldu. Benim için önemli olan yerler değil, karşılaştığım insanlar. Yaklaşık bir yıl boyunca seyahat etme şansım var. Bu yüzden 'Neden bisikletle dünyayı gezmeyeyim?' diye düşündüm ve bu yolculuğa çıktım" dedi.

"Türkiye kesinlikle görülmesi gereken bir ülke"

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca insanların kendisine büyük destek verdiğini anlatan Borsoi, Türk misafirperverliğinin kendisini etkilediğini söyledi. Borsoi, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'nin her yerinde insanlar çok sıcakkanlı. Yol boyunca bana yardımcı oluyorlar, yemek ikram ediyorlar ve ihtiyacım olan her konuda destek oluyorlar. Gerçekten çok misafirperver insanlar. Siz gerçekten harikasınız. Umarım Fransa'daki insanlar da sizin bana davrandığınız gibi iyi ve misafirperver olurlar. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke ve insanlar misafirlere çok iyi sahip çıkıyor. Türkiye'yi gerçekten çok sevdim. Seyahat etmek için kesinlikle görülmesi gereken bir ülke" ifadelerini kullandı.

Köylüler evlerinde ağırladı

Keteniği Köyü sakini İsa Öner ise Fransız gezgine köy fırınının önünde rastladığını belirterek, "Kahve istediğini düşündüm. Ben de kendisini evimize davet ederek sıcak çay ikram ettim. Sobanın başında dinlendi. Sohbet ettik. Kendisi çok memnun kaldı. Bundan sonra doğu istikametine doğru yolculuğuna devam edecek. İnşallah yine yolu buralara düşer" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fransız Gezgin Türkiye'yi Keşfediyor - Son Dakika

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