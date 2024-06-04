Fransız turistler Konya'da karavanları ile kamp yaptı

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Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız turistler Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl'de kamp yaptı.

Karapınar'da bulunan Acıgöl, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği doğal güzelliklerin başında geliyor. Türkiye'ye ilk defa gelen ve güzelliklerine hayran kalan Fransalı aile Ludoviç, eşi Elodie ve çocukları Marjame Calmena ile arkadaşları Catherime ve eşi Pascal Colvet Acıgöl'de kamp yaptı. Fransız turistler, gölde güneşin batışı ve doğuşunu izledi, yürüyüş yaptı.

Fransa'dan bir süre önce başladıkları karavan ile yolculukta birçok ülke gezip Türkiye'ye ulaştıklarını anlatan Ludoviç, "Uzun zamandır karavan ile dünyayı gezmek aklımızdaydı. Bir kaç ay önce yola çıkıp birçok ülkeyi gezip Türkiye'ye ulaştık. Türkiye gezilmesi gereken çok güzel bir ülke. İnsanları misafirperver ve yardımsever. İstanbul başta olmak üzere birçok şehri gezdik. Her şehrin ayrı bir anısı kaldı bizde. Bir süre daha Türkiye'yi gezeceğiz. Karavan ile yolculuk çok güzel. İstediğimiz yerleri gezip kamp yapıyor ve insanlarla sohbet ediyoruz. Karapınar'ın doğal güzellikleri çok güzel. Acıgöl, suyu temiz bir göl. Suyun tuzlu olmasına şaşırdık ve insan sağlığına iyi geldiğini öğrendik. Bizler için farklı bir anı olacak. Burada kamp yapmak eğlenceliydi. Fransa'ya döndüğümüzde arkadaşlarımıza buraya gelmelerini önereceğiz" dedi.

Fransız aile, gölde gün batımı ile gün doğumunu izleyip yürüyüş yaptı ve bol bol fotoğraf çekti. Fransızlar daha sonra Kapadokya'ya hareket etti. - KONYA