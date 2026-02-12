Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama - Son Dakika
Yerel

Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama

12.02.2026 13:46
Malatya'da yapılan fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. 8 mağdur tespit edildi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda para, silah ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 3 şüpheli şahsın fuhuş faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 1 iş yeri, 3 ikamet adresi ve 3 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 35 bin 950 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet kamera kayıt cihazı ve 3 adet hard disk, 5 adet telsiz ve 2 adet iş yeri telefonu, toplam piyasa değeri 739 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi.

8 mağdur tespit edildi

Çalışmalar kapsamında 8 mağdur kadın tespit edildi. Belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

6 masaj salonu mühürlendi

Öte yandan il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu iş yerleri mühürlenerek faaliyetten menedildi. Ara yakalamalar neticesinde 1 şüpheli şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Malatya, Yerel, Suç, Son Dakika

