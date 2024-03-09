Funda Arar, Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri verdi - Son Dakika
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Yerel

Funda Arar, Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri verdi

Funda Arar, Gaziantep\'te Kadınlar Günü konseri verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Funda Arar, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

09.03.2024 13:04  Güncelleme: 13:08
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sevilen şarkıcı Funda Arar sevenleriyle buluştu.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın Şahinbey Kapalı Spor Salon'unda organize ettiği konserde vatandaşlar, Funda Arar'ın şarkılarını beğeniyle dinledi.

Sevilen sanatçı; Yak Gel, Yediverenim, Rum Havası ve diğer sevilen şarkılarını Gazi şehirlilerle birlikte söyledi.

Sevilen şarkılarıyla yoğun kalabalığa unutulmaz gece yaşatan Arar, katılan herkese teşekkür ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gecenin sonunda Funda Arar'a AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve GBB Genel Sekreteri Oya Alpay tarafından çiçek takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Funda Arar, Gaziantep'te Kadınlar Günü konseri verdi - Son Dakika

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