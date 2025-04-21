Nazan Kesal'ın, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı canlandırdığı "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunu sahnelenmeye devam ediyor. Oyun, 4 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.
Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyun, 4 Mayıs'ta Moda Sahnesi'nde İstanbullularla bir araya geliyor. Oyunun biletleri, Türkiye'nin önde gelen etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Furuğ Ferruhzad'ı Anlatan Oyun: Yaralarım Aşktandır - Son Dakika
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