Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu - Son Dakika
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Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu

13.06.2022 15:54
Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası oynanan final maçında jandarma takımı şampiyon oldu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası oynanan final maçında jandarma takımı şampiyon oldu.

Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası geleneksel halı saha futbol turnuvası yapılan elemeler sonucunda finale Samsat Kaymakamlığı ile Samsat ilçe Jandarma Komutanlığı kaldı. Oynanan final maçı neticesinde 7-4'lük skor ile Samsat ilçe Jandarma Komutanlığı şampiyon olurken, Samsat Kaymakamlığı ikinci oldu.

Toplam 8 kurumun katlım sağladığı turnuvanın kurumlar arası işbirliği ve diyaloğun daha da pekişmesi amacıyla düzenlendiği, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak spor yapmanın yararlı olacağı hususunda farkındalık oluşturmak maksadı ile turnuvanın düzenlendiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklana yapan Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Yelken, turnuvaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve maçları çok heyecanlı geçtiğini belirterek, katılım sağlayan kurum sporcularına, karşılaşma hakemlerine ve emeği geçen bütün herkese teşekkür etti.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, kurumlar arası iletişimin geliştirilmesi açısından bu tür sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yararlı olacağını belirterek, turnuvaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Bütün takımların katıldığı kahvaltılı törenle jandarma komutanlığına kupa, takım oyuncularına ise madalya ve hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu
Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu
Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu - Son Dakika

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