Üye Girişi
Futbolculuktan aşçı ustalığına - Son Dakika

Futbolculuktan aşçı ustalığına

13.01.2022 00:58
Futbolculuktan aşçı ustalığına

İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 17.belgeselinde İznikspor'un efsane kaptanı ve lokanta işletmecisi İsmail Hakkı Çelik'in (69) hayatını ve mesleğini ele aldı.

İznik Belediyesi hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında 17.belgeselinde İznikspor'un efsane kaptanı ve lokanta işletmecisi İsmail Hakkı Çelik'in (69) hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda lokantacılık mesleği ile geçimini sağlayan İsmail Hakkı Çelik icra ettiği mesleği ile genç yaştan buyana mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1953 yılında Sapanca da dünyaya gelen İsmail Hakkı Çelik, İzmit Sanat Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra 1968 de başladığı futbol hayatına Sakaryaspor ve Düzcespor ile devam etti. Düzcespor'da oynadığı sıralarda İznik'te bir tanıdığı aracılığıyla gelen teklif üzerine İznik'e yerleşerek İzniksporda forma giymeye başladı. 1980 yılında başladığı İznikspor kariyeri 1989 yılına kadar devam etti. İznikspor'un başarıdan başarıya koştuğu o yıllarda 1984-1985 sezonu Bursa şampiyonu olurlar ve İznikspor tarihinde ilk kez 3.lige çıkar. 3.ligin ilk takım kaptanlığını üstlenen İsmail Hakkı Çelik, o yıllarda İznik'te bir lokanta açmaya karar verir. İşletmesinin ismini de Kaptan Islama Köfte Salonu olarak belirleyen İsmail Hakkı Çelik 13 Ocak 1986 yılında açılışını gerçekleştirdiği işletmesi ile 36 yıldır hizmet vermektedir.

Futbolculuk ve meslek hayatı boyunca tercihini dürüstlük ve saygıdan yana kullandığını belirten İsmail Hakkı Çelik "Uzun yıllar oynadığım futbol hayatımda ve 36 yıllık meslek hayatımda işimi severek isteyerek yaptım. Bu sevgi olmasaydı bu işleri başaramazdım. Gençlere de en önemli tavsiyem ne iş yaparsanız yapın ama severek yapın. Dürüstlükten ve saygıdan ayrılmayın. Bunlar olduktan sonra zaten başarı muhakkak gelir" diye konuştu.

Çelik konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti. - BURSA

YORUMLAR
500

Halkla İlişkiler, Hakkı Çelik, Futbol, İznik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Futbolculuktan aşçı ustalığına - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 05:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Futbolculuktan aşçı ustalığına - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement