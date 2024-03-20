GAGİAD Yönetimi Gaziantep Şehir Protokolüne Nezaket Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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GAGİAD Yönetimi Gaziantep Şehir Protokolüne Nezaket Ziyaretinde Bulundu

GAGİAD Yönetimi Gaziantep Şehir Protokolüne Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.

20.03.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
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Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şehir protokolüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a yapılan ziyaretlerde, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Başkan Yardımcıları Yunus Kara, Onur Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuğçe Topçuoğlu, Mert Güllüoğlu, Erman Erturhan, Necip İbrahim Teymur, Seçkin Yıldırımdemir ve Burak Fadıloğlu da katılım sağladı. Ziyaretlerde Gazi şehrimiz için yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleşen ziyaretlerde, derneğin kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veren GAGİAD Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, "30 yıllık köklü geçmişe sahip derneğimizin en önemli özelliği, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde başta Gazi şehrimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemiz için daha iyisi ve daha yenisine ulaşma çabasında olmasıdır. Şehrimizin değişen dinamiklerini ve korunması gereken kültürünü her zaman önemsemekteyiz. Genç nesil olarak bizler Gazi şehrimizin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini önemsiyoruz. Bu sorunlar hakkında bilgi alışverişi yapmak amacıyla yerel yönetime ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimizde hem yönetim kurulumuzu tanıtıyor hem de şehrimiz söz konusu olduğunda üzerimize düşen göreve hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" dedi.

Konukoğlu, üstlendikleri sorumluluğun bilinci ile yönetimleri döneminde de bu değerleri devam ettirerek birlikteliklerini, motivasyonlarını ve kurum kültürünü güçlendirecek buluşmalarla derneği geleceğe kararlı ve emin adımlarla taşıyacaklarını belirterek derneğin gerçekleştirdiği ve planlanan faaliyetlerini anlattı.

Ziyaretler sırasında Konukoğlu tarafından Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a, GAGİAD Ormanı'na isimlerinde dikilen 27'şer fidan sertifikaları takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GAGİAD Yönetimi Gaziantep Şehir Protokolüne Nezaket Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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