Ganire Paşayeva Anı Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Ganire Paşayeva Anı Müzesi Açıldı

20.07.2026 14:31
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Bakü'de, Ganire Paşayeva'nın hatırasını yaşatmak için anı müzesi kuruldu, kişisel eşyaları sergilenecek.

Haber: Serdar ÜNSAL

(BAKÜ) - Azeri milletvekili ve gazeteci Ganire Paşayeva'nın manevi mirasını yaşatmak amacıyla, kardeşi Terane Paşayeva'nın girişimiyle Bakü'de anı müzesi oluşturuldu.

Bakü'de tedavi gördüğü hastanede 28 Eylül 2023'te 48 yaşında hayatını kaybeden Paşayeva için Loqos Kadın Uzun Ömürlülük Rezidansı bünyesinde özel bir anı müzesi kuruldu.

Müzede Ganire Paşayeva'nın hayatına, mücadelesine ve hizmetlerine tanıklık eden kişisel eşyaları, kitapları, ödülleri, plaketleri, madalyaları ve özel arşivinden seçilen birçok eser müzede sergileniyor.

En dikkat çeken eserler arasında ise Türkiye'deki son resmi programından dönüşte yanında bulunan çantası, ceketi, gözlüğü, küpeleri, kişisel eşyaları ve kullandığı son uçak bileti yer alıyor. Bu özel hatıralar, ziyaretçilere Ganire Paşayeva'nın yaşamına dokunma ve onu daha yakından hissetme fırsatı sunuyor.

"SEVGİSİNİN VE İNSANLARA KATTIĞI DEĞERLERİN YAŞAYACAĞI BİR VEFA MEKANI"

Müzeyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Terane Paşayeva, Ganire Paşayeva'nın hayatının insanlara hizmetle geçtiğini söyledi. İsmini, fikirlerini ve insanlığa bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedefledikleri için böylesi bir girişimde bulunduklarını dile getiren Terane Paşayeva, "Bu müze yalnızca eşyaların sergilendiği bir alan değil, onun düşüncelerinin, sevgisinin ve insanlara kattığı değerlerin yaşayacağı bir vefa mekanıdır" ifadelerini kullandı.

Paşayeva, müzenin zamanla daha da zenginleşeceğini belirterek, Ganire Paşayeva'ya ait fotoğraf, mektup, belge ve hatırası bulunan herkesi bu ortak hafızaya katkıya davet etti.

Loqos Kadın Uzun Ömürlülük Rezidansı Sorumlu Müdürü Vasıf Akifli ise rezidansın yalnızca bakım hizmeti sunan bir merkez olmadığını, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışıyla kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen örnek bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Ganire Paşayeva Müzesi'nin, yalnızca onun hatırasını yaşatan bir sergi alanı değil, aynı zamanda Türk dünyasına, eğitime, kadınların güçlenmesine ve insani değerlere adanmış örnek yaşamının gelecek nesillere aktarılacağı önemli bir kültür ve vefa merkezi olması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ganire Paşayeva Anı Müzesi Açıldı - Son Dakika

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