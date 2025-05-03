Gara şehidinin vefat eden annesi, oğlunun yanına defnedildi - Son Dakika
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Gara şehidinin vefat eden annesi, oğlunun yanına defnedildi

Gara şehidinin vefat eden annesi, oğlunun yanına defnedildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2021 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak, hayatını kaybetti.

03.05.2025 18:14
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Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 2021 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak'ın annesi Ünzile Yabalak, hayatını kaybetti. Ünzile Yabalak, oğlunun yanına defnedildi.

Şehit Polis Sedat Yabalak'ın 65 yaşındaki annesi Ünzile Yabalak, bir süredir tedavi görüyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine Anamur'da özel bir hastaneye kaldırılan şehit annesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şehit annesi, Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akyaka Mezarlığında oğlunun yanına defnedildi.

Cenaze törenine Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Süleyman Şafak, kurum amirleri, mahalle muhtarları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gara şehidinin vefat eden annesi, oğlunun yanına defnedildi - Son Dakika

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