GASMEK\'ten 2025 LGS Başarısı: 153 Öğrenci Üst Düzey Liselere Yerleşti

GASMEK, 2025 LGS'de 153 öğrencisini Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler Liselerine yerleştirerek Gaziantep'in eğitimdeki başarısını tescilledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. GASMEK bünyesinde eğitim alan 153 öğrenci, Türkiye genelinde önemli başarılara imza atarak birçok üst düzey liseye yerleşme hakkı kazandı.

Bu yılki LGS sonuçlarına göre GASMEK öğrencilerinden 58'i Fen Lisesi, 78'i Anadolu Lisesi, 17'si ise Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşti. Elde edilen bu başarı, Gaziantep'in eğitim altyapısına ve öğrencilere sunulan desteklerin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

GASMEK, "Eğitim Dostu Gaziantep" vizyonu doğrultusunda sunduğu ücretsiz kurslar, rehberlik hizmetleri ve sınav odaklı eğitim programlarıyla öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı sürdürüyor. Özellikle LGS gibi merkezi sınavlara yönelik hazırlık süreçlerinde, öğrencilere sağlanan kaynak desteği ve birebir takip sistemi bu başarıda etkili oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya ve her öğrencinin potansiyeline ulaşmasına imkan tanıyor. GASMEK'in sunduğu destekler sayesinde öğrencilerin başarı oranı her yıl daha da artıyor.

2025 LGS yerleştirme sonuçları, GASMEK'in eğitim alanındaki katkılarını bir kez daha gözler önüne sererken; öğrenci ve velilerin gösterdiği yoğun ilgi, projelerin sürdürülebilirliğine güç katıyor. - GAZİANTEP