Gastro-Elazığ 2025 Finali

Gastro- Elazığ 2025 Projesi finalinde yaşlılar, yetim ve engelli bireyler Elazığ'a özgü yemekleri tattı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Elazığ Valiliği onaylı 'Elazığ Gastro 2025' Projesi kapsamında Elazığ'da yaşayan kimsesiz yaşlılar, yetim ve engelli bireyler Elazığ mutfağına özgü yemekler yedi. Projenin finalini yaptıklarını belirten Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, her sonun bir başlangıç olduğunu ve Elazığ yemeklerini tüm Türkiye'ye tanıtacaklarını belirtti.

Gastro-Elazığ 2025 projesinin altıncı ve son ayağını gerçekleştirdiklerini dile getiren Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Harun Seyran, "Bu sadece bir projenin finali değil, kalpten kalbe uzanan koca bir hikayenin en güzel satırıdır. Elazığ'ın kadim mutfağını sadece tanıtmak değil onu bir kalp diliyle anlatmaktır. Bugün bu hedefin en kutsal yerindeyiz. Bugün bu sofrayı yürekten kuruyoruz. Yetim, engelli ve yaşlılarımızla birlikte onlara sadece Elazığ'ın yemeklerini değil, duasını, sevgisini, kardeşliğini ve hatırasını sunuyoruz. Bizim mutfağımız yalnızca karın doyurmaz aynı zamanda yürek doyurur" dedi.

Dumandağ Vakfı olarak misafirlere katkıda bulundukları için gururlu olduklarını ifade eden Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Biz Dumandağ Vakfı olarak cami ve Kuran Kursu yaşatmakla beraber bu tür organizasyonlarda da her zaman hemşerilerimizin yanında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gastro 2025'in misafiri olduklarını aktaran Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, "Elazığ'ımızın yemeklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz ve ben inanıyorum ki tanıtıyoruz. Elazığ'ı tanımayan kimse kalmayacak. Biz vatandaşları Elazığ'a davet ediyoruz. Buraya gelsinler ve yemekleri tatsınlar" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ