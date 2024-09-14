Gastroantep Festivali Kortej ile Coşkuyla Başladı

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Gastroantep festivali düzenlenen kortej ile başladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin coşkusu yapılan renkli kortejle şehrin dört bir yanına yayıldı.

Eşsiz mutfağı ve zengin kültürel yapısıyla Gazi şehir, GastroAntep ile bir kez daha dünya sahnesinde. Festivalin ilk günü düzenlenen kortej ile yükselen coşku, çevredeki dükkanların ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Gaziantep Kalesi'nde toplanan kalabalık, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde şehrin tarihi noktalarından olan Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı'ndan geçerek Balıklı Meydanı'na geldi. Balıklı Meydanı'ndan otobüs, nostaljik araçlar ve motorlarla devam eden kortej, etkinliklerin olacağı Festivaller Parkı'na kadar devam etti. Araç kortejinde üstü açık otobüsle vatandaşlar selamlandı ve festivale bir kez daha davet yapıldı.

Korteje, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, festival için şehre gelen ünlü şefler, bisikletliler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.