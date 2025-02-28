Gastronomi Öğrencileri Uygulamalı Eğitim Alıyor - Son Dakika
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Gastronomi Öğrencileri Uygulamalı Eğitim Alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi öğrencileri, deneyimli şeflerden uygulamalı eğitim alıyor.

28.02.2025 15:45
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi öğrencileri, deneyimli şeflerden uygulamalı eğitim alıyor

AĞRI - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, IC Holding bünyesindeki otellerin deneyimli şeflerinden uygulamalı eğitim alarak sektördeki deneyimlerini artırıyor. Eğitimler, üniversitenin yerleşkesinde bulunan İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda gerçekleştiriliyor.

IC Holding'in İstanbul'daki otellerinde şef olarak görev yapan Fevzi Karakayalı, 'IC Kariyer Köprüsü' kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek gastronomi sanatındaki önemli noktaları öğrencilere aktardı. 2 gün süren eğitimde, şef Karakayalı öğrencilerine Slav ülkelerine ait kış çorbası, Türk meze tabağı ve İngiliz mutfağının ünlü yemeği beef wellington hazırladı.

IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, uygulama laboratuvarının modern ekipmanlarla donatıldığını belirterek, öğrencilerin sektöre yönelik deneyim kazandıklarını söyledi. Ayrıca, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra IC Holding'in turizm sektöründeki tesislerinde staj yapma fırsatı bulduğunu ve istihdam konusunda da yardımcı olduklarını ifade etti.

Şef Karakayalı, öğrencilerin mutfağa olan ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, farklı yemekleri yaparak keyifli bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, otellerinde de öğrencilere staj imkanı sunduklarını ekledi.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Menevşeoğlu ise şeflerin zaman zaman öğrencilerle bir araya gelip bilgi ve tecrübelerini aktardığını ifade etti. Geçen yıl bölümün ilk mezunlarını verdiğini hatırlatan Menevşeoğlu, "İlk mezunlarımızdan bazıları IC Holding bünyesindeki otellerde çalışmaya başladı. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, şeflerle birlikte farklı yemekler yaparak önemli tecrübeler kazanıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Gastronomi, Turizm, Eğitim, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gastronomi Öğrencileri Uygulamalı Eğitim Alıyor - Son Dakika

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