GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı

04.03.2022 14:20
GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'ne 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde "Obezite Merkezi" açıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'ne 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde "Obezite Merkezi" açıldı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suzan Tabur'un Sorumlu Hekim olduğu merkezde; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, koordinatör olmak üzere birçok personel görev yapacak.

Fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişilerin başvurabileceği merkezde; Endokrinoloji, Genel Cerrahi, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları alanlarından uzman hekimler hizmet verecek.

"Obezite Merkezi Gaziantep'imize hayırlı olsun"

Hastane poliklinik girişinde hizmete giren merkezin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Obezite Merkezi Gaziantep'imize hayırlı olsun. Obezite; hastalıkların en önemli tetikleyicilerinden biri. Hatta Covid-19'dan ölenlerin bir kısmında da obezitenin tetikleyici unsur olduğu söylenmekte. Ülkemizde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkan obezite, tehlike arz ettiği için böyle bir merkez açma gereği duyduk. Gaziantep iktisaden zengin, hareketli bir gastronomi şehri. Bu nedenle şehrimizde buna ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat, Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ve ekibimizle birlikte merkezin açılmasının gerekliliği konusunda hem fikir olduk. Bu merkezi Gaziantep'e kazandırmaktan son derece mutluyuz. Obezite ile ilgili sorunlar yaşayan vatandaşlarımız için bilimle, sporu kullanarak bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Modern tıbbın çözümlerinin yanına sporu katmak istiyoruz. Hastalarımıza, bu yöntemleri kenara itmeden, dengeli beslenerek ve spor yaparak zayıflamayı önereceğiz. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Belgin Alaşehirli başta olmak üzere bu merkezde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılışta konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise merkezin önemine değinerek, "Bu merkezin kurulmasıyla ilgili Sayın Rektörümüzün de izniyle hem Çocuk Endokrinoloji hem de Erişkin Endokrinolojiden arkadaşlarımızla istişare etmiştik. Bu istişare sonucu Gaziantep'te böyle bir merkezin olması gerektiği kararını almıştık. Sonrasında ise başvurularımızı yapıp Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) kabul aldık. Şimdi ise Başhekimlik ekibinin özverili çalışmalarıyla böyle güzel bir merkeze kavuşmuş olduk. Obezite çağımızın sorunu ve bu sorun multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Bu nedenle ekibimizde Endokrinolojideki hocalarımıza ek olarak Fizik Tedavi, Göğüs Hastalıkları da dahil olmak üzere çok değerli hocalarımız yer alıyor. Bu merkezde; hastalara bireysel programlar hazırlanacak. İşin içinde beslenme, diyetetik, psikolojinin de olduğu hatta cerrahi gerektiren hastalara obezite cerrahisinin de yapılabileceği bir ekiple birlikte Gaziantep halkının ve bölgenin hizmetindeyiz. Bu merkezde bütün arkadaşlarımızın çok emeği var. Katkıları için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Merkezimizin, hayırlı bir merkez olmasını diliyorum" diye konuştu.

Merkezin açılışına; Hastane Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Celkan, Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Obezite Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Suzan Tabur, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Prof. Dr. Meral Uyar, Prof. Dr. Mehmet Keskin, Prof. Dr. Özlem Altındağ, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ersin Akarsu, Doç. Dr. Zeynel Abidin Sayıner, hastane idari yöneticileri ve merkez çalışanları katıldı. - GAZİANTEP

GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı
GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı
GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı

YORUMLAR
500
Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti Son dakika... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Son dakika... Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Metaverse' dünyasına ilk adımını attı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Metaverse' dünyasına ilk adımını attı

Endokrinoloji, Gaziantep, Hastane, Obezite, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:22:02. #1.11#
SON DAKİKA: GAÜN Hastanesi'nde Obezite Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement