Medya camiasını buluşturan düğünde esprili gönderme

Bursa'da, TSYD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Saadettin Tamer Avcı'nın oğlu Ömer Faruk için düzenlenen sünnet düğünü, medya camiasını bir araya getirdi. Düğüne, gazetecilik mesleğine gönderme yapan "Babam Haber Yapar, Ben Manşet Olurum", "Reji Tamam, Konvoy Yayında" ve "Editör Onayladı, Konvoy Başladı" yazılı konvoy araçları damga vurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, TSYD Bursa Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Saadettin Tamer Avcı'nın oğlu Ömer Faruk için düzenlenen sünnet düğünü, medya camiası, protokol ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Organizasyonda gazetecilik mesleğine yapılan esprili göndermeler ise güne damga vurdu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri, spor kulüplerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Bursa ve İnegöl'den çok sayıda gazeteci katıldı.

Meslektaşlarının da yalnız bırakmadığı Saadettin Tamer Avcı'nın oğlu Ömer Faruk için düzenlenen organizasyonda en dikkat çeken ayrıntı ise sünnet konvoyunda yer alan araçlara yazılan gazetecilik temalı sloganlar oldu. Ömer Faruk'un bulunduğu araçta "Babam Haber Yapar, Ben Manşet Olurum" yazısı yer alırken, yakınlarının kullandığı araçlarda "Reji Tamam, Konvoy Yayında" ve "Editör Onayladı, Konvoy Başladı" ifadeleri yer aldı. Gazetecilik mesleğine yapılan bu esprili göndermeler davetlilerden alkış alırken, konvoy güzergahında vatandaşların da ilgisini çekti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda davetliler Avcı ailesinin mutluluğunu paylaşırken, Ömer Faruk da erkekliğe ilk adımını attığı bu özel günde unutulmaz anlar yaşadı. - BURSA