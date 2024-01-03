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Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'hakaret' suçundan 7 ay hapis cezası - Son Dakika
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'hakaret' suçundan 7 ay hapis cezası

Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altaylı'nın sözlerinin müştekinin onurunu rencide edecek nitelikte olduğunu ve daha önce de birçok kez hakaret suçuna karıştığını belirtti.

Gazeteci Fatih Altaylı\'ya \'hakaret\' suçundan 7 ay hapis cezası
03.01.2024 - 23:38,
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Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'hakaret' suçundan 7 ay hapis cezası

İSTANBUL - Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen müşteki Muzaffer Şirin'e yönelik 'hakaret' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın yöneticisi olduğu iddia edilen müşteki Muzaffer Şirin'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada geçtiğimiz aylarda karar çıktığı ortaya çıktı. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Altaylı'yı 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu, hakaret içerikli ifadelerin televizyon kanalının canlı yayınındaki programında ve köşe yazısında söylendiğini, sanığın kişilerin hukuki menfaatini hakaret ile daha önce de birçok defa ihlal ettiğine ilişkin, sanık hakkında kesinleşmiş veya ertelenmiş birçok mahkeme kararları bulunduğunu aktardı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'hakaret' suçundan 7 ay hapis cezası - Son Dakika
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