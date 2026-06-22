Gazeteci Sözeri\'nin annesi son yolcuğuna uğurlandı

Denizli'de uzun yıllardır medya dünyasında emek veren gazeteci Kadriye Sözeri'nin vefat eden annesi Türkan Sözeri, son yolculuğuna dualara uğurlandı.

Denizli'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev yapan ve halen bir internet haber gazetesi sahibi olan gazeteci Kadriye Sözeri'nin annesi Türkan Sözeri, bir süredir tedavi altında tutulduğu özel hastanede hayatını kaybetti. 92 yaşında, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Türkan Sözeri için Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Türkan Sözeri'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından memleketi Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi mezarlığında bulunan aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Belediye Başkan Yardımcısı Taner Tokaç, Sözeri ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzun yıllardır basın sektörüne emek veren Kadriye Sözeri ve kardeşi İsmail Sözeri, cenazenin defin edilmesinin ardından taziye dileklerini kabul etti. - DENİZLİ