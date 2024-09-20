Gazeteci Muhammet Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'den ziyaret için gittiği Bitlis'te rahatlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gazeteci Muhammet Korkmaz, memleketi Başmakçı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de uzun yıllar Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirliği yapan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi Muhammet Korkmaz (70), kızı ve damadını ziyaret etmek için gittiği Bitlis'te aniden rahatsızlandı. Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlıkları nükseden Muhammet Korkmaz, durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan emektar gazeteci Korkmaz, önceki gün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata veda etti.

Muhammet Korkmaz'ın ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar'ın başmakçı ilçesine getirildi. Korkmaz'ın cenazesi, Cuma Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla aile mezarlığında toprağa verildi. Kütahya - Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Afyon - Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, emekli vali Orhan Öztürk, MHP eski milletvekili Salih Erbeyin, İhlas Holding Denizli Bölge Müdürü Soner Varol, İhlas Vakfı Denizli Yurt Müdürü Mustafa Alparslan, İHA Denizli Bölge Müdürlüğü çalışanları, ailesi ve meslektaşları emektar gazeteci Korkmaz'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Korkmaz'ın oğlu Selman Korkmaz, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti. - DENİZLİ